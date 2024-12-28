Как приручить неласковую кошку?

Некоторые люди не понимают, почему они стараются добиться расположения кошки, а та в ответ спасается бегством или даже атакует гостя.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Изменить ситуацию не поможет ни поглаживание, ни почёсывание, ни ласковое сюсюкание с животным.

Как бы парадоксально это ни звучало, чтобы понравиться кошке, нужно всего лишь прекратить попытки ей понравиться. Замечено, что часто питомцы выбирают тех, кто проявляет к ним наименьший интерес.

Ласкать кошку нужно только в том случае, если она сама подходит. Лучше всего пушистики относятся к тем, кто ведёт себя спокойно.

А вот категории людей, которые вызывают у кошек сильное раздражение:

— слишком шумные;

— навязчивые;

— слишком эмоциональные.

Эти люди доставляют питомцам дискомфорт. Кошки не любят громких звуков, для них это сигнал опасности. Они терпеть не могут громкий смех и активную жестикуляцию. Кроме того, кошки независимые животные, и не терпят нарушения их границ.

Ненавязчивость и спокойствие — залог хорошего отношения и симпатии кошки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



