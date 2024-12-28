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Как приручить неласковую кошку?

Зоосфера

Некоторые люди не понимают, почему они стараются добиться расположения кошки, а та в ответ спасается бегством или даже атакует гостя.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Изменить ситуацию не поможет ни поглаживание, ни почёсывание, ни ласковое сюсюкание с животным.

Как бы парадоксально это ни звучало, чтобы понравиться кошке, нужно всего лишь прекратить попытки ей понравиться. Замечено, что часто питомцы выбирают тех, кто проявляет к ним наименьший интерес.

Ласкать кошку нужно только в том случае, если она сама подходит. Лучше всего пушистики относятся к тем, кто ведёт себя спокойно.

А вот категории людей, которые вызывают у кошек сильное раздражение:

— слишком шумные;

— навязчивые;

— слишком эмоциональные.

Эти люди доставляют питомцам дискомфорт. Кошки не любят громких звуков, для них это сигнал опасности. Они терпеть не могут громкий смех и активную жестикуляцию. Кроме того, кошки независимые животные, и не терпят нарушения их границ.

Ненавязчивость и спокойствие — залог хорошего отношения и симпатии кошки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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