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Пушистые батарейки: 3 энергичные породы кошек, которые не дадут соскучиться

1:18
Зоосфера

Если вы ищете активного питомца, обратите внимание на эти породы кошек. Они не только активны, но и превращают каждый день в приключение, не давая скучать.

Игра с кошкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Игра с кошкой

Абиссинская кошка

Абиссинская кошка — маленькая пантера с неиссякаемым источником энергии. Она грациозна и элегантна, но за этим скрывается настоящий моторчик. Абиссинцы всегда в движении, исследуют все уголки квартиры, легко обучаются трюкам. Они обожают общение и готовы сопровождать вас в любом деле.

Бенгальская кошка

Бенгальская кошка — настоящее произведение искусства, смесь игривости и любопытства. Её пятнистая шубка напоминает диких предков, а жажда движения делает её идеальной напарницей для энергичных хозяев. Бенгалы активно участвуют во всех делах.

Сфинкс

Сфинкс — ласковая искорка без шерсти, компенсирующая отсутствие меха энергией и теплотой. Они социальны и не переносят одиночества, всегда рядом. Игривость и любопытство превращают каждый день в шоу, где главная роль отводится этому "голому энтузиасту". В поисках внимания сфинксы будут задорно бегать за вами по дому.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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