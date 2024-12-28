Стрижка пуделя — это настоящий простор для творчества грумера

Пудели — это настоящий простор для творчества грумера. Ни одна другая порода не может похвастаться таким разнообразием причёсок.
Необычная шерсть этих собак требует несложного, но регулярного ухода. Вот несколько полезных советов от нашего специалиста:
— Пудели не имеют подшерстка и почти не линяют. Выпавшие волоски просто закручиваются на другие кудряшки. Чтобы избежать образования колтунов, шерсть необходимо регулярно вычесывать.
— Уход за шерстью пуделя одинаков как зимой, так и летом. Он включает в себя мытье и стрижку, которую можно проводить ежемесячно.
— Главный секрет ухода за шерстью между визитами к грумеру — это поддержание чистоты. Пуделей рекомендуется мыть 2-3 раза в месяц, а при необходимости — чаще.
— Для мытья используйте специализированные средства — шампунь и кондиционер. Желательно высушить собаку феном, параллельно расчесывая шерсть, или хорошо прочесать её после естественного высыхания.
Пу́дель — порода собак. Изначально пудель являлся рабочей собакой, в частности использовался на охоте.
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