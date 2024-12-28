Стрижка пуделя — это настоящий простор для творчества грумера

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пудели — это настоящий простор для творчества грумера. Ни одна другая порода не может похвастаться таким разнообразием причёсок.

Фото: openverse.org by jonner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Розовый пудель

Необычная шерсть этих собак требует несложного, но регулярного ухода. Вот несколько полезных советов от нашего специалиста:

— Пудели не имеют подшерстка и почти не линяют. Выпавшие волоски просто закручиваются на другие кудряшки. Чтобы избежать образования колтунов, шерсть необходимо регулярно вычесывать.

— Уход за шерстью пуделя одинаков как зимой, так и летом. Он включает в себя мытье и стрижку, которую можно проводить ежемесячно.

— Главный секрет ухода за шерстью между визитами к грумеру — это поддержание чистоты. Пуделей рекомендуется мыть 2-3 раза в месяц, а при необходимости — чаще.

— Для мытья используйте специализированные средства — шампунь и кондиционер. Желательно высушить собаку феном, параллельно расчесывая шерсть, или хорошо прочесать её после естественного высыхания.

Уточнения

Пу́дель — порода собак. Изначально пудель являлся рабочей собакой, в частности использовался на охоте.

