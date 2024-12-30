Необычные позы и звуки кошачьего сна: всё, что нужно знать

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошачий сон — это настоящая загадка. Несмотря на то, что эти пушистые создания проводят большую часть своей жизни во сне, их привычки и особенности сна полны интересных фактов, которые стоит знать каждому владельцу.

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эльф

Кошки тоже страдают от недосыпания

Недостаток сна для кошек так же губителен, как и для людей. Если ваш питомец не выспался, он может стать раздражительным, нервным, а иногда даже агрессивным. Удивительно, как схожи реакции кошек и людей в таких ситуациях!

Кошачьи сны: реальность или фантазия

У кошек тоже есть сны, это давно доказано. Но интереснее всего то, что иногда граница между сном и реальностью для них стирается. Например, если питомцу снится, что он защищается, и в этот момент его внезапно разбудить, он может инстинктивно укусить или поцарапать, ещё не осознав, что уже проснулся.

Кажется, что они спят вечно

Средняя кошка спит 15–17 часов в сутки, но большая часть этого времени приходится на состояние полусна. В таком режиме она всегда настороже и готова быстро действовать в случае необходимости. Фазы глубокого сна занимают значительно меньше времени.

Кошачий храп: когда беспокоиться

Да, кошки могут храпеть во сне, особенно брахицефальные породы. Это связано с особенностями строения их носоглотки или неудобным положением тела.

Обычно это нормально, но если храп сопровождается другими тревожными симптомами, такими как вялость или сбивчивое дыхание, лучше показать питомца ветеринару.

Интересно, что во сне кошки могут издавать и другие звуки — иногда настолько необычные, что напоминают голоса других животных!

Невероятные позы сна

Кошки — мастера удивительных поз во время отдыха, особенно в фазе быстрого сна. Иногда кажется, что их гибкость не знает границ, ведь они способны устроиться с комфортом в самых причудливых положениях.

Чем старше, тем дольше спят

С возрастом кошки начинают спать больше. Пожилые животные могут проводить во сне до 20 часов в сутки. Это связано не только с возрастом, но и с инстинктами, сохранившимися с диких времён: после охоты кошке нужно было много времени на восстановление. Даже у домашних питомцев эта привычка осталась.

Кошачий сон — это не просто отдых, а важная часть их жизни, помогающая сохранять здоровье и энергию. Внимательное наблюдение за сном вашего питомца поможет вовремя заметить тревожные изменения и обеспечить ему комфортные условия для восстановления сил.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

