Опасный вирус для кошек: всё, что нужно знать о панлейкопении

3:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Панлейкопения, известная как кошачья чумка, — одно из самых опасных заболеваний среди кошачьих. Этот вирус угрожает жизни питомцев, особенно молодых и ослабленных, и требует повышенного внимания со стороны владельцев.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Скучающая кошка

Сегодня мы разберём, как защитить вашего пушистого друга, распознать болезнь и предотвратить её последствия.

Что такое панлейкопения

Панлейкопения — это вирусное заболевание, поражающее быстро делящиеся клетки организма: костный мозг, кровяные клетки и ткани желудочно-кишечного тракта. Наибольшую угрозу вирус представляет для котят до шести месяцев, беременных кошек и животных с ослабленным иммунитетом.

Вирус крайне устойчив в окружающей среде и может сохранять активность на предметах обихода, таких как миски или лотки. Даже человек может стать переносчиком, занеся инфекцию на одежде, обуви или руках.

Как заражаются кошки

Основной путь передачи — контакт с выделениями больного животного: мочой, фекалиями или слюной. Опасность представляют также предметы, на которых сохранился вирус, и переносчики, такие как блохи.

Особенно рискуют кошки, имеющие доступ на улицу или контактирующие с другими животными. Однако даже домашние питомцы не застрахованы от заражения, поскольку вирус может попасть в дом через владельцев.

Симптомы панлейкопении

Болезнь развивается быстро, и первые признаки появляются через 3–5 дней после заражения. Это:

Утрата аппетита и вялость.

Резкий подъём температуры.

Рвота и диарея с примесью крови.

Обезвоживание, слабость и болезненность в животе.

В тяжёлых случаях возможны снижение температуры тела, истощение и значительное ухудшение общего состояния.

Формы болезни

Молниеносная форма: летальный исход возможен уже через 1–2 дня без своевременной помощи.

летальный исход возможен уже через 1–2 дня без своевременной помощи. Острая форма: симптомы развиваются медленнее, что даёт шанс на лечение.

симптомы развиваются медленнее, что даёт шанс на лечение. Подострая форма: характерна для вакцинированных кошек и проходит в более лёгкой форме.

Внутриутробное заражение

Для беременных кошек вирус особенно опасен. Он может вызвать выкидыш или рождение котят с церебеллярной гипоплазией, что приводит к нарушениям координации. При правильном уходе такие животные могут прожить полноценную жизнь.

Диагностика и профилактика

Диагностика проводится ветеринаром с помощью осмотра, анализов крови и ПЦР-тестов. Ключевая мера профилактики — вакцинация, которая защищает даже домашних кошек, не выходящих на улицу.

Кроме того, важно соблюдать гигиену: регулярно дезинфицировать миски, лотки и другие предметы, ограничивать контакты питомца с возможными источниками инфекции и защищать от паразитов.

Может ли человек заразиться

Кошачья чумка не опасна для человека и большинства других домашних животных, включая собак. Вирус поражает исключительно представителей семейства кошачьих и некоторых диких млекопитающих.

Панлейкопения — это не приговор, если вовремя принять меры. Регулярная вакцинация, внимательное отношение к здоровью питомца и своевременный визит к ветеринару помогут защитить вашего четвероногого друга и обеспечить ему долгую, счастливую жизнь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

