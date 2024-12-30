Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вернуться в форму после праздников? Эта тренировка сжигает калории за минуту
Быстрый макияж без перегрузки: попробуйте однослойную технику
Эти планеты могут скрывать жизнь: как мы ищем инопланетян в Млечном Пути
Согрейте руки, чтобы расслабить ум: лайфхак, который работает
Всего один миллион за 2,3 кв.м: стоит ли покупать крошечные апартаменты в Москве?
В Египте расследуют причины нападения акулы на туристов
Мозаика в интерьере: как превратить дом в произведение искусства
Зря смеялись: прогнозы учёного из 1925 года начинают сбываться
Космическая связь России достигла новых высот в 2024 году

Опасный вирус для кошек: всё, что нужно знать о панлейкопении

3:37
Зоосфера

Панлейкопения, известная как кошачья чумка, — одно из самых опасных заболеваний среди кошачьих. Этот вирус угрожает жизни питомцев, особенно молодых и ослабленных, и требует повышенного внимания со стороны владельцев.

Скучающая кошка
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Скучающая кошка

Сегодня мы разберём, как защитить вашего пушистого друга, распознать болезнь и предотвратить её последствия.

Что такое панлейкопения

Панлейкопения — это вирусное заболевание, поражающее быстро делящиеся клетки организма: костный мозг, кровяные клетки и ткани желудочно-кишечного тракта. Наибольшую угрозу вирус представляет для котят до шести месяцев, беременных кошек и животных с ослабленным иммунитетом.

Вирус крайне устойчив в окружающей среде и может сохранять активность на предметах обихода, таких как миски или лотки. Даже человек может стать переносчиком, занеся инфекцию на одежде, обуви или руках.

Как заражаются кошки

Основной путь передачи — контакт с выделениями больного животного: мочой, фекалиями или слюной. Опасность представляют также предметы, на которых сохранился вирус, и переносчики, такие как блохи.

Особенно рискуют кошки, имеющие доступ на улицу или контактирующие с другими животными. Однако даже домашние питомцы не застрахованы от заражения, поскольку вирус может попасть в дом через владельцев.

Симптомы панлейкопении

Болезнь развивается быстро, и первые признаки появляются через 3–5 дней после заражения. Это:

  • Утрата аппетита и вялость.
  • Резкий подъём температуры.
  • Рвота и диарея с примесью крови.
  • Обезвоживание, слабость и болезненность в животе.

В тяжёлых случаях возможны снижение температуры тела, истощение и значительное ухудшение общего состояния.

Формы болезни

  • Молниеносная форма: летальный исход возможен уже через 1–2 дня без своевременной помощи.
  • Острая форма: симптомы развиваются медленнее, что даёт шанс на лечение.
  • Подострая форма: характерна для вакцинированных кошек и проходит в более лёгкой форме.

Внутриутробное заражение

Для беременных кошек вирус особенно опасен. Он может вызвать выкидыш или рождение котят с церебеллярной гипоплазией, что приводит к нарушениям координации. При правильном уходе такие животные могут прожить полноценную жизнь.

Диагностика и профилактика

Диагностика проводится ветеринаром с помощью осмотра, анализов крови и ПЦР-тестов. Ключевая мера профилактики — вакцинация, которая защищает даже домашних кошек, не выходящих на улицу.

Кроме того, важно соблюдать гигиену: регулярно дезинфицировать миски, лотки и другие предметы, ограничивать контакты питомца с возможными источниками инфекции и защищать от паразитов.

Может ли человек заразиться

Кошачья чумка не опасна для человека и большинства других домашних животных, включая собак. Вирус поражает исключительно представителей семейства кошачьих и некоторых диких млекопитающих.

Панлейкопения — это не приговор, если вовремя принять меры. Регулярная вакцинация, внимательное отношение к здоровью питомца и своевременный визит к ветеринару помогут защитить вашего четвероногого друга и обеспечить ему долгую, счастливую жизнь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Наука и техника
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни Аудио 
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Домашние животные
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином Аудио 
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Советы
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников? Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Последние материалы
Неподходящие закуски к шампанскому: это стоит оставить на полке магазина
Фитнес как антистресс: почему спорт это лучшая терапия
Акула унесла жизнь туриста на египетском курорте
Планируем сад: цветы, которые будут расти на одном месте всю жизнь
Какая селёдка делает Шубу вкуснее: как выбрать рыбу для любимого салата
Секрет собачьей памяти: как питомцы запоминают команды
ОСАГО под вопросом: получите ли вы компенсацию после аварии из-за недомогания
Как дома вырастить экзотический фрукт: секреты успешной посадки ананаса
Как избавиться от запаха в доме, если на кухне что-то пригорело? Лучшие методы
Как кофе помогает сохранить молодость и силу мышц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.