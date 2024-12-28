Лишний вес у питомца: что делать, если собака стала толстой

2:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ожирение у собак — проблема, с которой сталкиваются владельцы по всему миру. По данным различных исследований, более 50% домашних собак страдают от избыточного веса. А ведь лишние килограммы у питомцев не только портят внешний вид, но и сокращают их жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by KensukeKobayashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мопс

Разберёмся, как определить, есть ли у собаки лишний вес, и что может быть причиной.

Признаки ожирения: как распознать проблему

Фигура без талии: если смотреть сверху, здоровая собака должна напоминать песочные часы — сужаться в области талии. У питомцев с лишним весом эта область может быть едва заметна или вовсе отсутствовать.

если смотреть сверху, здоровая собака должна напоминать песочные часы — сужаться в области талии. У питомцев с лишним весом эта область может быть едва заметна или вовсе отсутствовать. Плохая прощупываемость рёбер: у здоровой собаки рёбра легко прощупываются. Если они скрыты под слоем жира, это тревожный сигнал.

у здоровой собаки рёбра легко прощупываются. Если они скрыты под слоем жира, это тревожный сигнал. Провисающий живот: глядя на питомца сбоку, подтянутый живот — норма. Если он провисает, стоит задуматься о пересмотре рациона.

Другие признаки включают усталость, вялость, одышку, храп и сложности с переносимостью жары.

Основные причины ожирения

Перекорм: самая частая причина — избыточные порции еды или слишком частые угощения. Попрошайничество со стола — ещё одна плохая привычка, ведущая к набору веса.

самая частая причина — избыточные порции еды или слишком частые угощения. Попрошайничество со стола — ещё одна плохая привычка, ведущая к набору веса. Недостаток активности: лежебоки и пожилые собаки чаще страдают от ожирения, так как не успевают сжигать полученные калории.

лежебоки и пожилые собаки чаще страдают от ожирения, так как не успевают сжигать полученные калории. Болезни и лекарства : некоторые заболевания, такие как диабет или гипотиреоз, а также определённые препараты, могут замедлить метаболизм и способствовать набору веса.

: некоторые заболевания, такие как диабет или гипотиреоз, а также определённые препараты, могут замедлить метаболизм и способствовать набору веса. Генетика: мопсы, бигли, таксы и бульдоги склонны к ожирению из-за своих породных особенностей.

Как помочь питомцу

Сбалансированный рацион: проверьте рекомендованную норму корма и уменьшите порцию, если это необходимо.

проверьте рекомендованную норму корма и уменьшите порцию, если это необходимо. Физическая активность: больше игр, прогулок и активности на свежем воздухе помогут сжечь лишние калории.

больше игр, прогулок и активности на свежем воздухе помогут сжечь лишние калории. Контроль лакомств: сведите к минимуму количество дополнительных вкусностей, особенно тех, что даются со стола.

сведите к минимуму количество дополнительных вкусностей, особенно тех, что даются со стола. Консультация с ветеринаром: если питомец не худеет, несмотря на изменения в рационе и активности, обратитесь за помощью к специалисту.

Ожирение у собак — это не только внешний дефект, но и угроза их здоровью. Регулярно следите за весом питомца, правильно кормите его и обеспечивайте достаточную физическую активность. Здоровая собака — это счастливая собака!

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

