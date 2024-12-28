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Мататаби для кошек: природное средство для спокойствия и игры

2:39
Зоосфера

Мататаби стремительно набирает популярность среди владельцев кошек как безопасная альтернатива валерьянке и кошачьей мяте. Это растение не только развлекает питомцев, но и помогает им расслабиться.

Красивый кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивый кот

Что такое мататаби

Мататаби — японское название актинидии полигамной, растения, произрастающего в Японии и Китае. На Востоке его давно используют для лечения различных заболеваний, а также в приготовлении напитков и чаев.

Для кошек мататаби примечателен своим мягким воздействием: оно стимулирует активность, но не провоцирует агрессию.

Формы выпуска

Порошок

  • Универсальный вариант. Им можно посыпать когтеточки, игрушки или добавлять в корм.

Палочки

  • Высушенные веточки, которые кошки могут грызть, улучшая состояние зубов и дёсен, а также стимулируя пищеварение.

Игрушки с наполнителем

  • Сочетание аромата и игровых элементов делает их любимым аксессуаром питомцев.

Как действует мататаби

Эффект мататаби длится около 20-30 минут. Кошка может тереться об него, облизывать и играть. Это не вызывает агрессии, как валерьянка, но также не гарантирует одинакового действия на всех животных — реакция зависит от индивидуальных особенностей питомца.

Польза для здоровья

Мататаби не только развлекает, но и приносит пользу:

  • Снимает стресс и помогает адаптироваться к изменениям.
  • Стимулирует аппетит у привередливых кошек.
  • Повышает физическую активность.
  • Поддерживает здоровье зубов и дёсен.

Как правильно использовать

  • Порошок: 2-3 щепотки на одну игрушку или когтеточку.
  • Палочки: давайте их 2-3 раза в неделю, чтобы сохранить интерес.
  • Игрушки: чередуйте с другими аксессуарами.

Важно избегать слишком частого применения, чтобы кошка не потеряла интерес.

Противопоказания

Хотя мататаби безопасно, важно наблюдать за реакцией кошки. В случае аллергии или необычного поведения использование следует прекратить.

Как выбрать мататаби

  • Покупайте продукцию у проверенных производителей.
  • Выбирайте натуральные продукты без добавок.
  • Проверяйте срок годности, особенно у порошков.

Мататаби — это универсальное средство для кошек, которое помогает поддерживать их физическое и эмоциональное здоровье.

Правильное применение обеспечит вашему питомцу радость и комфорт без вреда для здоровья.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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