Мататаби для кошек: природное средство для спокойствия и игры

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мататаби стремительно набирает популярность среди владельцев кошек как безопасная альтернатива валерьянке и кошачьей мяте. Это растение не только развлекает питомцев, но и помогает им расслабиться.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивый кот

Что такое мататаби

Мататаби — японское название актинидии полигамной, растения, произрастающего в Японии и Китае. На Востоке его давно используют для лечения различных заболеваний, а также в приготовлении напитков и чаев.

Для кошек мататаби примечателен своим мягким воздействием: оно стимулирует активность, но не провоцирует агрессию.

Формы выпуска

Порошок

Универсальный вариант. Им можно посыпать когтеточки, игрушки или добавлять в корм.

Палочки

Высушенные веточки, которые кошки могут грызть, улучшая состояние зубов и дёсен, а также стимулируя пищеварение.

Игрушки с наполнителем

Сочетание аромата и игровых элементов делает их любимым аксессуаром питомцев.

Как действует мататаби

Эффект мататаби длится около 20-30 минут. Кошка может тереться об него, облизывать и играть. Это не вызывает агрессии, как валерьянка, но также не гарантирует одинакового действия на всех животных — реакция зависит от индивидуальных особенностей питомца.

Польза для здоровья

Мататаби не только развлекает, но и приносит пользу:

Снимает стресс и помогает адаптироваться к изменениям.

Стимулирует аппетит у привередливых кошек.

Повышает физическую активность.

Поддерживает здоровье зубов и дёсен.

Как правильно использовать

Порошок: 2-3 щепотки на одну игрушку или когтеточку.

2-3 щепотки на одну игрушку или когтеточку. Палочки: давайте их 2-3 раза в неделю, чтобы сохранить интерес.

давайте их 2-3 раза в неделю, чтобы сохранить интерес. Игрушки: чередуйте с другими аксессуарами.

Важно избегать слишком частого применения, чтобы кошка не потеряла интерес.

Противопоказания

Хотя мататаби безопасно, важно наблюдать за реакцией кошки. В случае аллергии или необычного поведения использование следует прекратить.

Как выбрать мататаби

Покупайте продукцию у проверенных производителей.

Выбирайте натуральные продукты без добавок.

Проверяйте срок годности, особенно у порошков.

Мататаби — это универсальное средство для кошек, которое помогает поддерживать их физическое и эмоциональное здоровье.

Правильное применение обеспечит вашему питомцу радость и комфорт без вреда для здоровья.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

