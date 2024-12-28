Чем корм для стерилизованных кошек отличается от обычного

3:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

После стерилизации организм кошки претерпевает изменения, требующие особого подхода к питанию. Это не просто вопрос вкуса или предпочтений, а важный шаг для сохранения здоровья питомца.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кот

Разберёмся, почему и чем отличаются специализированные корма от стандартных.

Почему нужен особый корм

Стерилизация влияет на гормональный фон и обмен веществ. Кошки становятся менее активными, а их потребность в калориях снижается. Вместе с этим повышается риск набора веса, что может привести к диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и проблемам с суставами.

Кроме того, стерилизованные животные более склонны к образованию камней в мочевом пузыре, поэтому правильное питание должно учитывать баланс минералов и уровень pH мочи.

Основные отличия корма для стерилизованных кошек

Низкое содержание калорий

Корма содержат меньше калорий, что помогает предотвратить ожирение без необходимости сокращать порции.

Сниженный уровень жиров и углеводов

Такие корма поддерживают нормальный уровень сахара в крови и предотвращают набор веса.

Высокое содержание белка

Белок способствует сохранению мышечной массы, поддерживает здоровье шерсти и даёт энергию.

Полезные добавки

Таурин и лизин укрепляют сердце, иммунитет и зрение.

Клетчатка улучшает пищеварение.

Метионин и DL-карнитин предотвращают образование мочевых камней.

Омега-3 и Омега-6 улучшают состояние кожи и шерсти.

Антиоксиданты поддерживают иммунитет.

Оптимальный уровень минералов.

Сбалансированное содержание магния, фосфора и калия предотвращает мочекаменную болезнь и поддерживает здоровье почек.

Можно ли кормить стерилизованную кошку обычным кормом

Обычные корма не учитывают изменённые потребности организма, что может спровоцировать ожирение и болезни мочевыводящей системы. Для поддержания здоровья стерилизованного питомца лучше выбирать специализированные рационы.

Подходит ли корм для стерилизованных кошек другим животным

Да, такой корм можно давать нестерилизованным кошкам, особенно если они склонны к полноте. Однако для активных животных лучше проконсультироваться с ветеринаром, чтобы выбрать оптимальное питание.

Как выбрать и перевести кошку на новый корм

Обращайте внимание на качество.

Выбирайте корма премиум-класса, избегая искусственных добавок.

Читайте состав.

Корм должен содержать белки, минимальное количество жиров и углеводов, а также витамины и минералы.

Переходите постепенно.

Смешивайте новый корм с привычным, постепенно увеличивая его долю. Переход займет около 7–14 дней.

Стерилизация — это важный шаг для улучшения жизни питомца, но он требует изменений в рационе. Специальный корм не только отвечает новым потребностям животного, но и предотвращает возможные проблемы со здоровьем.

Выбирая правильное питание, вы обеспечиваете своему пушистому другу долгую и счастливую жизнь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

