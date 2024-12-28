Плодовые мушки на космической станции: что исследуют китайские учёные

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Китайская космическая станция "Тяньгун" приняла новых "жителей" — плодовых мушек, доставленных в рамках миссии по пополнению запасов "Тяньчжоу-8". В состав группы вошли 15 взрослых мушек и 40 куколок. Эти насекомые будут использованы для исследования биологических эффектов жизни в условиях микрогравитации и в отсутствии магнитного поля Земли.

Фото: iNaturalist by Alexis, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мушка-дрозофила

Исследователь Чжэн Вэйбо из Шанхайского института технической физики объяснил, что эксперимент направлен на изучение молекулярных механизмов жизнедеятельности мушек в субмагнитной среде, а также на анализ их передвижения и изменений в биологических ритмах в космосе.

Земное магнитное поле защищает нас от космического излучения, которое в космосе отсутствует. Эта защита играет ключевую роль в поддержании здоровья человека, и отсутствие подобной защиты в космосе может вызвать серьёзные проблемы. Плодовые мушки выбраны для исследования благодаря их короткому жизненному циклу и генетической схожести с людьми.

В будущем планируется отправка мышей для более углублённого исследования их здоровья в условиях космоса, что поможет учёным понять, как отсутствие магнитного поля и микрогравитация могут влиять на организм человека.

Уточнения

Гравита́ция - универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой.

