Пожилые животные: ключ к устойчивости экосистем

Это стало известно благодаря анализу более 9000 исследовательских работ. Исследования показывают, что лишь немногие особи животных достигают старости, и их исчезновение может негативно повлиять на популяции и экосистемы в целом.
Некоторые виды, такие как слоны и косатки, особенно важны для своих групп благодаря накопленному опыту и знаниям. Например, старые самки слонов обладают выдающейся способностью распознавать угрозы, а косатки в постменопаузе имеют уникальные навыки в поисках пищи. Уничтожение таких долгожителей может вызвать разрушение социальных структур и привести к нестабильности популяций.
Как отмечает ученый Кулум Браун из Университета Маккуори, вылов крупных рыб или уничтожение старых особей приводит к утрате коллективной памяти популяции, что снижает ее способность адаптироваться к изменяющимся условиям.
Исследователи подчеркивают важность сохранения пожилых особей, что требует разработки эффективных стратегий их защиты для поддержания здоровья экосистем и предотвращения их исчезновения. Учитывая ценность этих животных, их сохранение становится не просто вопросом этики, а важной задачей для стабильности природы.
Экосисте́ма — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.
Ученые впервые телепортировали квантовое состояние света через интернет. Это открывает дверь к созданию квантовых сетей и меняет будущее технологий.