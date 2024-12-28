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Пожилые животные: ключ к устойчивости экосистем

1:25
Зоосфера

Пожилые животные играют ключевую роль в поддержании устойчивости экосистем

Это стало известно благодаря анализу более 9000 исследовательских работ. Исследования показывают, что лишь немногие особи животных достигают старости, и их исчезновение может негативно повлиять на популяции и экосистемы в целом.

Львица
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Львица

Некоторые виды, такие как слоны и косатки, особенно важны для своих групп благодаря накопленному опыту и знаниям. Например, старые самки слонов обладают выдающейся способностью распознавать угрозы, а косатки в постменопаузе имеют уникальные навыки в поисках пищи. Уничтожение таких долгожителей может вызвать разрушение социальных структур и привести к нестабильности популяций.

Как отмечает ученый Кулум Браун из Университета Маккуори, вылов крупных рыб или уничтожение старых особей приводит к утрате коллективной памяти популяции, что снижает ее способность адаптироваться к изменяющимся условиям.

Исследователи подчеркивают важность сохранения пожилых особей, что требует разработки эффективных стратегий их защиты для поддержания здоровья экосистем и предотвращения их исчезновения. Учитывая ценность этих животных, их сохранение становится не просто вопросом этики, а важной задачей для стабильности природы.

Уточнения

Экосисте́ма — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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