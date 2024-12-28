Рейтинг самых умных собак: бордер-колли сместили с пьедестала

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные недавно переопределили список самых умных пород собак, и результаты исследования стали неожиданностью для многих. Бордер-колли, долгое время занимавшие первое место по уровню интеллекта, уступили его бельгийским малинуа, которые теперь считаются самыми умными. Это открытие было сделано в ходе масштабного исследования, в котором приняли участие более 1000 собак, прошедших когнитивный тест smartDOG.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Тест оценивал несколько аспектов умственных способностей животных: способность решать задачи, импульсный контроль, умение интерпретировать человеческие жесты и движения, память, логика и поведение. Как отмечает автор исследования Саара Юнттилла из Хельсинкского университета, каждая порода имеет свои сильные и слабые стороны. Например, лабрадоры-ретриверы отлично справляются с интерпретацией жестов людей, но не так сильны в решении пространственных задач. В то время как шетландские овчарки показали стабильно хорошие результаты во всех направлениях.

Бордер-колли, хотя и показали хорошие результаты в большинстве тестов, уступили бельгийским малинуа всего на 9 баллов. Эти собаки, известные своими успехами в сфере безопасности и поисковых операциях, продемонстрировали отличные результаты, особенно в тестах, оценивающих способность решать проблемы и интерпретировать человеческие жесты. Это может объяснять их популярность в работе, связанной с поиском и охраной.

Несмотря на победу, малинуа не были безупречны и не смогли показать лучшие результаты во всех тестах. Исследования показали, что когнитивные способности некоторых пород могут быть связаны с их функциональными особенностями, такими как навыки пастушьих или поисковых собак, но это не объясняет все различия. Например, финский лаппхунд, несмотря на свою пастушью природу, плохо справился с задачами, ориентированными на человека.

Важно помнить, что исследуемые собаки не являются репрезентативной выборкой всех животных той или иной породы. Однако результаты исследования дают ценную информацию о типичном поведении собак, основанном на породе, и могут помочь лучше понять когнитивные способности наших четвероногих друзей.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



