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Кошки и собаки, приносящие трофеи: что это значит для хозяина

1:58
Зоосфера

Что делать, если собака или кошка приносит "добычу"

Это может быть неприятным сюрпризом, но не редкость для владельцев животных. Если однажды ваш питомец принёс вам мёртвую мышку или птичку, важно понять, что это поведение вполне естественно и связано с инстинктами животного.

Кошка
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Первое, что стоит уточнить — не решает ли питомец продемонстрировать свою "добычу" вам специально, а может быть, просто попал в "случайный маршрут". Кошки, например, любят продемонстрировать трофеи, громко восклицая и даже смотря в глаза своему хозяину. Это обычно сигнализирует о том, что они хотят поделиться своим успехом. Такое поведение имеет корни в их инстинкте делиться добычей с близкими, что можно расценивать как выражение привязанности.

Кошки и собаки действительно могут существенно повлиять на местную фауну

Например, в Австралии даже начали борьбу с их хищническими привычками на государственном уровне. Но бывает и так, что питомцы находят уже мёртвых животных — например, выброшенных на берег или погибших от других причин. В любом случае, важно помнить, что такие ситуации также могут быть потенциальной угрозой для здоровья вашего питомца, ведь найденная добыча может быть источником инфекций и паразитов, например, клещей.

Что делать владельцам домашних животных

Во-первых, стоит следить за профилактикой заболеваний и вовремя обработать питомца от паразитов. Во-вторых, если ваш питомец склонен к охоте, ограничьте его свободу с помощью поводка или удерживайте его дома, если это кошка.

Таким образом, когда кошка или собака приносит вам "добычу", это, возможно, проявление привязанности. Однако стоит помнить, что такие действия могут повлиять на экосистему, и мы, как владельцы животных, должны заботиться о защите как наших питомцев, так и природы.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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