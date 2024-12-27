Удивительная способность кошек пролезать через любые щели

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как кошки пролезают через такие узкие проёмы

Этот вопрос не даёт покоя многим, ведь их гибкость просто поражает. Но есть ли у кошек суперспособности или просто особенности строения, которые помогают им совершать эти удивительные трюки?

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

Ответ кроется в строении их тела, а точнее, в их скелете

У человека плечевой пояс состоит из лопаток, плечевых суставов и ключиц, которые соединены между собой костной тканью, обеспечивая стабильную поддержку. А вот у кошек ключицы не прикреплены к остальному скелету, а соединяются с лопатками через мышцы. Это даёт кошке возможность сжимать переднюю часть тела, проходя даже через очень узкие щели. Такая особенность тела развилась у кошек в ходе эволюции, позволяя им эффективно охотиться и прятаться от крупных хищников, пробираясь в норы и другие тесные места.

К тому же кошки используют свои усики, или вибриссы, которые играют важную роль в ориентации. Эти длинные и чувствительные волоски расположены глубоко в коже и обладают высокой чувствительностью. "Основание каждого усика наполнено нервными окончаниями, собирающими информацию о внешнем мире", — объясняют специалисты. Усики помогают кошкам оценить размер прохода и понять, смогут ли они туда пройти.

Так что кошки не просто обладают удивительной гибкостью, но и очень точным чувством пространства. Когда кошка решает, стоит ли пролезть через узкое отверстие, она уже точно знает, сможет ли это сделать.

Любопытно, что французский учёный Марк-Антуан Фардин ещё в 2014 году провёл исследование, в котором шутливо утверждал, что кошки могут быть как твёрдыми, так и жидкими телами. Он объяснил это тем, что кошки, подобно жидкости, могут адаптироваться к форме того пространства, в которое они пытаются попасть. Это исследование даже принесло ему Шнобелевскую премию, что подчёркивает необычность и весомость его научных наблюдений.

Так что, возможно, секрет кошачьей гибкости и их способности пролезать в невозможные щели действительно кроется в их уникальной физиологии — и, возможно, в загадочной природе самих кошек.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



