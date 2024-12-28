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Раздражение под ошейником собаки? Вот что нужно делать

1:21
Зоосфера

Снимите ошейник

Аккуратно снимите ошейник с собаки, чтобы дать раздраженной области некоторую передышку.

Собака породы ретривер
Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака породы ретривер

Проверка на наличие проблем

Осмотрите кожу под воротником. Ищите покраснения, пятна или признаки дискомфорта.

Очистите 

Аккуратно очистите раздраженную кожу мягким шампунем или салфеткой, безопасной для домашних животных. Избегайте агрессивных химикатов, которые могут усугубить ситуацию.

Держите в сухости

Убедитесь, что эта область полностью высохла, прежде чем надевать ошейник обратно. Влага может усугубить раздражение.

Выберите удобный вариант

Если причиной может быть ошейник вашей собаки, подумайте о том, чтобы использовать другой тип или материал. Некоторые собаки могут быть чувствительны к определенным тканям.

Используйте защитный барьер

Нанесите тонкий слой мази, безопасной для домашних животных, или кокосового масла, чтобы создать защитный барьер на коже. Это может помочь успокоить и предотвратить дальнейшее раздражение.

Проверьте наличие блох или клещей

Осмотрите собаку на наличие блох или клещей, так как они также могут вызвать раздражение. При необходимости используйте соответствующие методы лечения.

 

Уточнения

Оше́йник — изделие в виде кольца из кожи, ткани, металла, пластмассы и т. п. с застежкой, надеваемое на шею животному для ограничения подвижности, идентификации или украшения.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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