Раздражение под ошейником собаки? Вот что нужно делать

Аккуратно снимите ошейник с собаки, чтобы дать раздраженной области некоторую передышку.
Осмотрите кожу под воротником. Ищите покраснения, пятна или признаки дискомфорта.
Аккуратно очистите раздраженную кожу мягким шампунем или салфеткой, безопасной для домашних животных. Избегайте агрессивных химикатов, которые могут усугубить ситуацию.
Убедитесь, что эта область полностью высохла, прежде чем надевать ошейник обратно. Влага может усугубить раздражение.
Если причиной может быть ошейник вашей собаки, подумайте о том, чтобы использовать другой тип или материал. Некоторые собаки могут быть чувствительны к определенным тканям.
Нанесите тонкий слой мази, безопасной для домашних животных, или кокосового масла, чтобы создать защитный барьер на коже. Это может помочь успокоить и предотвратить дальнейшее раздражение.
Осмотрите собаку на наличие блох или клещей, так как они также могут вызвать раздражение. При необходимости используйте соответствующие методы лечения.
Оше́йник — изделие в виде кольца из кожи, ткани, металла, пластмассы и т. п. с застежкой, надеваемое на шею животному для ограничения подвижности, идентификации или украшения.
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