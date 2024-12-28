Почему кошкам не стоит играть с клубком ниток? Будьте осторожны

Несмотря на известное изображение милого котенка, играющего с клубком вязаной шерсти, для вашего питомца крайне небезопасно играть с веревками, нитками и лентами. Все дело в том, что животное может их проглотить и подавиться.
К сожалению, игра с кошкой с лазерной указкой также может быть небезопасной для животного. Дело в том, что лазер может привести к хронической неудовлетворенности у кошки. Ведь у питомца нет возможности наконец-то поймать заветный огонек. Поэтому кошки испытывают много стресса и разочарования.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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