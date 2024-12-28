Почему кошкам не стоит играть с клубком ниток? Будьте осторожны

0:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошкам небезопасно играть с клубком ниток

Несмотря на известное изображение милого котенка, играющего с клубком вязаной шерсти, для вашего питомца крайне небезопасно играть с веревками, нитками и лентами. Все дело в том, что животное может их проглотить и подавиться.

Фото: pixabay.com by Tasy Hong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот породы манчкин

С какими еще предметами кошкам вредно играть

К сожалению, игра с кошкой с лазерной указкой также может быть небезопасной для животного. Дело в том, что лазер может привести к хронической неудовлетворенности у кошки. Ведь у питомца нет возможности наконец-то поймать заветный огонек. Поэтому кошки испытывают много стресса и разочарования.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



