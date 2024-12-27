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Чем опрыскивать мебель, чтобы кошка перестала её портить? Вам поможет простое средство

1:20
Зоосфера

Как уберечь кошку от порчи мебели

Есть несколько способов, как отучить кошек царапать мебель. Купите когтеточку для своего питомца. Это отличное решение проблем с содержанием кошек. Таким образом, животное будет точить когти не о мебель, а с помощью специального приспособления.

Обиженная кошка
Фото: Wikipedia by allen watkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Обиженная кошка

Если когтеточка вам не помогает, можно попробовать отпугнуть кошку от мебели. Например, вы можете повысить голос или использовать пульверизатор с водой, чтобы отпугнуть их. Кошки боятся громких звуков и воды. Используйте эти методы только в том случае, если вы видите, что ваш питомец портит мебель.

Вы также можете наносить на мебель ароматы, которые неприятны кошкам. Они не любят резкие запахи лаванды и цитрусовых. Можно использовать эфирные масла. Опрыскайте мебель водой с добавлением эфирных масел апельсина, лимона или мандарина. Некоторые люди просто немного натирают обивку апельсиновой коркой.

Кроме того, для отпугивания подойдут корица, гвоздика, розмарин, имбирь, а также горчица и черный перец. Мелко измельченные специи можно насыпать в тканевые мешочки и повесить там, где вы хотите отпугнуть кошку.

 

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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