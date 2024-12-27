Чем опрыскивать мебель, чтобы кошка перестала её портить? Вам поможет простое средство

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как уберечь кошку от порчи мебели

Есть несколько способов, как отучить кошек царапать мебель. Купите когтеточку для своего питомца. Это отличное решение проблем с содержанием кошек. Таким образом, животное будет точить когти не о мебель, а с помощью специального приспособления.

Фото: Wikipedia by allen watkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Обиженная кошка

Если когтеточка вам не помогает, можно попробовать отпугнуть кошку от мебели. Например, вы можете повысить голос или использовать пульверизатор с водой, чтобы отпугнуть их. Кошки боятся громких звуков и воды. Используйте эти методы только в том случае, если вы видите, что ваш питомец портит мебель.

Вы также можете наносить на мебель ароматы, которые неприятны кошкам. Они не любят резкие запахи лаванды и цитрусовых. Можно использовать эфирные масла. Опрыскайте мебель водой с добавлением эфирных масел апельсина, лимона или мандарина. Некоторые люди просто немного натирают обивку апельсиновой коркой.

Кроме того, для отпугивания подойдут корица, гвоздика, розмарин, имбирь, а также горчица и черный перец. Мелко измельченные специи можно насыпать в тканевые мешочки и повесить там, где вы хотите отпугнуть кошку.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



