В Красноярской филармонии овчарка 2,5 часа слушала Чайковского

0:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Очевидцы рассказывают, что среди зрителей концерта классической музыки в Красноярске был замечен очень воспитанный пёс, который сидел у самой сцены.

Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Немецкая овчарка

Некоторые из присутствующих сначала возмутились, увидев животное в концертном зале, но когда зазвучала музыка, их мнение изменилось. Овчарка вела себя очень спокойно.

Оказалось, что пёс был поводырём своего хозяина, который пришёл на концерт. В течение всего времени он наслаждался музыкой, ни разу не встал с места и не подал голоса.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



