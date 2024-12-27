В Красноярской филармонии овчарка 2,5 часа слушала Чайковского

Очевидцы рассказывают, что среди зрителей концерта классической музыки в Красноярске был замечен очень воспитанный пёс, который сидел у самой сцены.
Некоторые из присутствующих сначала возмутились, увидев животное в концертном зале, но когда зазвучала музыка, их мнение изменилось. Овчарка вела себя очень спокойно.
Оказалось, что пёс был поводырём своего хозяина, который пришёл на концерт. В течение всего времени он наслаждался музыкой, ни разу не встал с места и не подал голоса.
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