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Стресс у собаки: самые распространённые причины нервного напряжения питомцев

2:46
Зоосфера

Стресс для собаки — это реакция на психологическое напряжение. Когда животное сталкивается с тревогой, страхом или изменениями в привычной среде, его поведение меняется, а здоровье может ухудшиться.

Грустная собака
Фото: Wikipedia by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная собака

Задача владельца — защитить питомца от нервных перегрузок, а при необходимости помочь справиться с ними.

Что такое стресс у собак

Состояние стресса делится на два типа: кратковременный и хронический.

  • Кратковременный стресс: симптомы проявляются ярко, но быстро проходят, не оставляя последствий для психики.
  • Хронический стресс: длительное перенапряжение приводит к нестабильному поведению, снижению иммунитета и серьёзным проблемам со здоровьем.

Причины стресса у собак

Каждая собака уникальна: темперамент, возраст и способность адаптироваться играют ключевую роль. Что вызовет тревогу у щенка, может не волновать взрослую собаку.

Наиболее распространённые причины

  • Смена места жительства: новая территория, запахи, люди и животные могут спровоцировать стресс.
  • Громкие звуки: многие собаки страдают от боязни шума из-за высокой чувствительности слуха.
  • Поездки в транспорте: непривычные движения, запахи и шум вызывают у питомцев дискомфорт.
  • Ремонт: резкие запахи, громкие звуки и новые люди в доме — всё это пугает собак.
  • Груминг: стрижка, уход за шерстью и когтями вызывают кратковременный стресс.
  • Пополнение семьи: новый человек или животное нарушают привычный уклад жизни.
  • Посещение ветеринара: манипуляции врача часто пугают животных.
  • Разлука с хозяином: долгое отсутствие владельца или его утрата могут привести к депрессии.

Признаки стресса

Симптомы стресса проявляются по-разному, в зависимости от его типа:

  • Кратковременный стресс: прижатые уши, поджатый хвост, отказ от еды и прогулок.
  • Хронический стресс: агрессия или апатия, фанатичное вылизывание, выпадение шерсти, беспричинный лай, расстройства пищеварения.

Как помочь собаке при кратковременном стрессе

Чтобы снять напряжение, уделите питомцу больше внимания:

  • Не оставляйте его одного.
  • Гуляйте, играйте, изучайте новые команды.
  • Порадуйте любимца игрушками или лакомствами.
  • Разговаривайте с ним спокойным, ласковым голосом.

При переезде: заранее познакомьте собаку с новой территорией. В день переезда отдайте её на время родственникам, чтобы избежать стресса от шума и суеты.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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