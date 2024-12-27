В США через дымоход камина вместо Санты в дом проникла сова

В американском городском округе Арлингтон, сова проникла в дом местных жителей через дымоход и уселась на верхушку рождественской елки, сбив с неё звезду, пишет people.com.

Фото: people.com is licensed under public domain Сова

Этот необычный случай произошёл в доме Джейсона и Саванны Бергойнов. Саванна, которая в тот момент присматривала за ребёнком, услышала странный шум, доносившийся из камина. Собака семьи, заметив незваного гостя, занервничала и начала лаять.

"Это был волшебный рождественский момент", — поделилась своими впечатлениями Саванна.

Позже семья обратилась в местную благотворительную организацию, занимающуюся защитой животных, чтобы передать туда заплутавшую лесную гостью.

"Это было за неделю до Рождества, и на ёлке сидела неожиданная гостья, величественная, как только можно себе представить!", — написала Лига защиты животных Арлингтона под парой фотографий птицы.

Сотрудник AWLA пришёл домой к Бергойнам и аккуратно поймал сову, прежде чем выпустить её обратно в дикую природу.

Уточнения

Совообра́зные (лат. Strigiformes) — отряд, включающий более 200 видов птиц преимущественно средней величины (от мелких до крупных), распространённых во всех частях света.

