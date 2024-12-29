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Домашний — попугай спокойный питомец для занятых: мифы и правда о содержании птиц

3:31
Зоосфера

Завести попугая — это не просто добавить яркого питомца в дом, но и взять на себя ответственность за его благополучие. Прежде чем отправляться за покупкой, стоит изучить основные моменты ухода и содержания. Эта статья поможет вам сделать правильный выбор и подготовиться к появлению нового члена семьи.

Попугай
Фото: flickr.com by Mats Lindh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Попугай

Как выбрать попугая для дома

Среди 300 видов попугаев, лишь немногие подходят для домашнего содержания. Наиболее популярными остаются волнистые попугаи — они неприхотливы, легко приручаются и становятся отличными друзьями для семьи.

Особенности волнистых попугаев

  • Легко обучаются и могут запомнить до 100 слов.
  • Спокойно переносят одиночество, но при этом сильно привязываются к владельцам.
  • Подходят для содержания как по одному, так и парами.

Для любителей чего-то более необычного подойдут кореллы или неразлучники. Кореллы дружелюбны и быстро адаптируются, но их словарный запас ограничен. Неразлучники, напротив, требуют больше внимания и не переносят одиночества.

Крупные попугаи: амазоны, жако и какаду

Крупные породы — выбор для опытных владельцев. Они умны, обладают богатым словарным запасом и сильно привязываются к хозяевам. Однако стоит учитывать их особенности:

  • Требуют много внимания.
  • Подвержены частым заболеваниям и неврозам.
  • Могут проявлять ревность и даже агрессию.

Жако считается одним из самых одарённых попугаев: он способен запоминать целые предложения и воспроизводить их с интонацией. Но такие птицы не подойдут для семей с маленькими детьми из-за их сложного характера.

Тихие попугаи: миф или реальность

Большинство попугаев — шумные создания, но есть исключение. Например, розовобрюхий попугай: спокойный, молчаливый и подходящий для занятых людей. Однако такой питомец не умеет копировать человеческую речь.

Заболевания попугаев: что нужно знать

Попугаи подвержены различным болезням, некоторые из которых опасны и для человека. Чтобы минимизировать риски:

  • Покупайте птиц только у проверенных заводчиков или в зоомагазинах.
  • После покупки покажите питомца ветеринару-орнитологу.
  • Следите за состоянием оперения, активности, аппетита и внешним видом.

Распространённые заболевания

  • Орнитоз: передаётся человеку.
  • Кнемидокоптоз: проявляется наростами из-за птичьего клеща.
  • Гельминтоз: поражение паразитами.

Как обустроить дом для попугая

  • Клетка: выбирайте размеры в зависимости от породы. Она должна быть установлена вдали от сквозняков и обогревателей.
  • Аксессуары: поилка и кормушка, жердочки из натурального дерева.
  • Игрушки: зеркала, качели, канаты.
  • Корм: Основой рациона должны быть зерновые смеси, дополненные фруктами, овощами и минеральными добавками. Регулярно балуйте питомца лакомствами.

Попугай — это не только красивый, но и умный питомец, требующий внимания и заботы. Выбирая пернатого друга, учитывайте особенности породы и ваши возможности. Правильный уход и любовь сделают попугая полноценным членом семьи, который подарит вам радость на многие годы.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. Отряд включает 407 видов, принадлежащих к 100 родам. Известны с миоцена.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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