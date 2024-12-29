Домашний — попугай спокойный питомец для занятых: мифы и правда о содержании птиц

Завести попугая — это не просто добавить яркого питомца в дом, но и взять на себя ответственность за его благополучие. Прежде чем отправляться за покупкой, стоит изучить основные моменты ухода и содержания. Эта статья поможет вам сделать правильный выбор и подготовиться к появлению нового члена семьи.
Среди 300 видов попугаев, лишь немногие подходят для домашнего содержания. Наиболее популярными остаются волнистые попугаи — они неприхотливы, легко приручаются и становятся отличными друзьями для семьи.
Для любителей чего-то более необычного подойдут кореллы или неразлучники. Кореллы дружелюбны и быстро адаптируются, но их словарный запас ограничен. Неразлучники, напротив, требуют больше внимания и не переносят одиночества.
Крупные породы — выбор для опытных владельцев. Они умны, обладают богатым словарным запасом и сильно привязываются к хозяевам. Однако стоит учитывать их особенности:
Жако считается одним из самых одарённых попугаев: он способен запоминать целые предложения и воспроизводить их с интонацией. Но такие птицы не подойдут для семей с маленькими детьми из-за их сложного характера.
Большинство попугаев — шумные создания, но есть исключение. Например, розовобрюхий попугай: спокойный, молчаливый и подходящий для занятых людей. Однако такой питомец не умеет копировать человеческую речь.
Попугаи подвержены различным болезням, некоторые из которых опасны и для человека. Чтобы минимизировать риски:
Попугай — это не только красивый, но и умный питомец, требующий внимания и заботы. Выбирая пернатого друга, учитывайте особенности породы и ваши возможности. Правильный уход и любовь сделают попугая полноценным членом семьи, который подарит вам радость на многие годы.
Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. Отряд включает 407 видов, принадлежащих к 100 родам. Известны с миоцена.
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