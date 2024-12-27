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Жители Кемерово увидели в устроенном птицами авиашоу плохую примету

Зоосфера

В Кемерове произошло необычное событие: стая птиц устроила в небе настоящее авиашоу. Местные жители сняли это на видео и поделились им в соцсетях, пишет Сiбдепо.

Птицы
Фото: Видео sibdepo.ru by Скриншот видео sibdepo.ru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Птицы

Вызвавшее беспокойство горожан явление заметили над остановкой "Сельская больница". Как оказалось, оно никак не связано с предзнаменованием конца света, мысли о котором возникли у многих пользователей сети. В орнитологии это называется мурмурацией.

Профессор кафедры экологии и природопользования в Институте биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ Николай Скалон рассказал, какие птицы попали на видео и почему они так себя вели.

По его словам, это свиристели — птицы, которые питаются ягодами и не улетают далеко от своих мест обитания. Они находят еду на яблонях, рябинах и других плодовых деревьях, которые высажены в городе.

"При этом, они боятся людей и улетают. Возможно, что одни птицы пугаются, другие это видят и тоже пугаются. Получается такой процесс", — пояснил учёный.

Профессор отметил, что в городских условиях птицы вынуждены бороться за выживание. Им приходится искать пищу в непривычных условиях нехватки деревьев, которые им нужны для ночлега. Поэтому они спят на домах и проводах, сбиваясь в пугливые стаи, хаотично летающие над кварталами.

Уточнения

Мурмура́ция — явление скоординированного полёта огромных стай птиц (скворцов, галок, ворон и т. д.), образующих динамические объёмные фигуры переменной плотности.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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