Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Причина украинской катастрофы - желание убить в себе всё русское, считает эксперт
Эти привычки могут сделать вас старше: избавьтесь от них
Александр Петров подробно рассказал, как познакомился с женой
Темные кометы: загадка происхождения воды на Земле
Сбербанк и Т-банк начинают тестирование цифрового рубля
Спасите рассаду от переувлажнения: секретное средство есть в каждой аптечке
Почему двигатель теряет тягу? Ошибки, которые совершают все
Новый Kia KX1: идеальный выбор для городской жизни

Решение для владельцев лающих собак: как снизить тревожность

2:46
Зоосфера

Лай собаки на любой шум или движение вызывает множество вопросов у владельцев. Откуда берётся такая чувствительность? Ответ кроется в природных инстинктах, особенностях восприятия мира и условиях воспитания.

Пиренейская горная овчарка
Фото: commons.wikimedia.org by HeartSpoon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пиренейская горная овчарка

Инстинкты охраны и защиты

Собаки — потомки волков, для которых выживание зависело от способности вовремя замечать опасность. Природная чувствительность к звукам и движениям помогает охранять территорию и предупреждать о вторжении чужаков.

Даже у собак, не обученных охране, этот инстинкт остаётся. Поэтому любой неожиданный звук или движение могут восприниматься как потенциальная угроза, требующая немедленной реакции.

Особенности слуха

Слух собак намного острее, чем у человека. Они улавливают звуки на частотах, недоступных нашему уху. Незнакомые или резкие шумы вызывают у собаки тревогу. Для неё это сигнал, что в окружающей среде произошло что-то необычное.

Роль воспитания

Собаки, выросшие в спокойной обстановке, где мало раздражителей, часто становятся более чувствительными к любым изменениям.

Напротив, питомцы, которые с детства слышат много разных шумов, учатся игнорировать их. Например, собака, живущая в деревне, привыкает к звукам природы, а городская собака — к шуму машин.

Потребность во внимании

Иногда лай — это не реакция на опасность, а способ привлечь внимание хозяина. Это особенно актуально для собак, которые испытывают недостаток общения, игр или прогулок. Лай становится для них способом "сказать", что они скучают или переживают стресс.

Психологические факторы

Повышенная тревожность — ещё одна причина чрезмерного лая. Тревожные собаки реагируют на малейшие раздражители, превращая их в повод для паники. Это может быть связано с недостатком уверенности или неправильной социализацией в щенячьем возрасте.

Советы для владельцев

  • Определите причину. Понаблюдайте за ситуациями, которые вызывают лай.
  • Больше активности. Если питомец скучает, организуйте игры, прогулки или тренировки.
  • Работайте над социализацией. Постепенно знакомьте собаку с разными звуками и ситуациями.
  • Создайте спокойную атмосферу. В доме, где собака чувствует себя в безопасности, она будет меньше тревожиться.
  • Собака лает не просто так. Поняв причину, вы сможете выстроить гармоничные отношения и помочь своему питомцу быть более спокойным.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
Военные новости
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире Аудио 
Три растения для сада, которые зацветут без лишних забот
Садоводство, цветоводство
Три растения для сада, которые зацветут без лишних забот Аудио 
Какие семена нужно высеять уже в декабре, чтобы успеть к весне
Садоводство, цветоводство
Какие семена нужно высеять уже в декабре, чтобы успеть к весне Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Русский кит готов встать в строй ВМФ. Атомная подводная лодка Архангельск проекта 885М Ясень-М Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Последние материалы
Петров впервые высказался о хейте после ухода от Милославской: переживал за жену
Санкции и экономика — кто на самом деле сдерживает рост России
Рецепт современных бутербродов со шпротами для новогоднего стола
Неочевидное преимущество функции АКПП: ключ к безопасному маневрированию
Милана Тюльпанова сравнила себя с Янисом Тиммой: был такой же момент
4 идеи, как использовать грифельную доску дома
Готовим торт Павлова к праздничному столу
Опасности зимних прогулок с собакой: что нужно знать
Ида Галич отказалась от употребления алкоголя: в чём причина
Кокосовое масло: 5 причин, почему оно должно быть в вашем доме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.