Как понять, что ваша кошка стареет

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Возраст домашнего питомца неизбежно сказывается на его здоровье и поведении. Даже неопытный владелец может заметить, что его кошка приближается к пенсионному возрасту. Вот основные признаки старения и советы по уходу за пожилыми питомцами.

Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сиамская кошка

Возраст: когда кошку считать пожилой

Если вы взяли кошку котёнком, то уже к семи годам она переступит порог зрелости. В возрасте 11 лет её можно назвать пожилой, а питомцы, дожившие до 15 лет и старше, считаются долгожителями. Продолжительность жизни кошек зависит от породы, условий содержания и здоровья.

Внешние признаки старения

Если точный возраст вашего питомца неизвестен, обратите внимание на его поведение и физическое состояние. Вот что может указывать на старость:

Проблемы с аппетитом и весом . Стареющие кошки часто теряют аппетит и, как следствие, снижают вес.

. Стареющие кошки часто теряют аппетит и, как следствие, снижают вес. Стоматологические проблемы . Изношенные зубы, воспаление дёсен и неприятный запах изо рта — яркие признаки старения.

. Изношенные зубы, воспаление дёсен и неприятный запах изо рта — яркие признаки старения. Снижение активности . Питомец реже прыгает на высоту, больше спит и практически не играет.

. Питомец реже прыгает на высоту, больше спит и практически не играет. Проблемы с шерстью и глазами . Шерсть становится тусклой, могут появляться выделения из глаз.

. Шерсть становится тусклой, могут появляться выделения из глаз. Суставы и пищеварение. Из-за возрастных изменений кошки страдают от боли в суставах и ухудшения работы желудочно-кишечного тракта.

Как помочь пожилому питомцу

Регулярные визиты к ветеринару . Проконсультируйтесь с врачом, чтобы подобрать подходящий корм и препараты для поддержания здоровья.

. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы подобрать подходящий корм и препараты для поддержания здоровья. Комфортные условия . Обеспечьте питомцу уютное место для сна, избегайте сквозняков и холода.

. Обеспечьте питомцу уютное место для сна, избегайте сквозняков и холода. Внимание к поведению. Замечая изменения в состоянии животного, не затягивайте с обращением к ветеринару.

Стареющая кошка нуждается в заботе и внимании, но с правильным уходом она сможет радовать вас ещё долгие годы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

