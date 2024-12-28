Как понять, что ваша кошка стареет

Возраст домашнего питомца неизбежно сказывается на его здоровье и поведении. Даже неопытный владелец может заметить, что его кошка приближается к пенсионному возрасту. Вот основные признаки старения и советы по уходу за пожилыми питомцами.
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Сиамская кошка
Возраст: когда кошку считать пожилой
Если вы взяли кошку котёнком, то уже к семи годам она переступит порог зрелости. В возрасте 11 лет её можно назвать пожилой, а питомцы, дожившие до 15 лет и старше, считаются долгожителями. Продолжительность жизни кошек зависит от породы, условий содержания и здоровья.
Внешние признаки старения
Если точный возраст вашего питомца неизвестен, обратите внимание на его поведение и физическое состояние. Вот что может указывать на старость:
Проблемы с аппетитом и весом. Стареющие кошки часто теряют аппетит и, как следствие, снижают вес.