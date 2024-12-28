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Какие породы собак называют самыми равнодушными

2:02
Зоосфера

Для многих владельцев собак важна верность и глубокая привязанность питомца к человеку. Однако не все породы обладают этими качествами. Некоторые собаки демонстрируют удивительную независимость и равнодушие к своим хозяевам. Если вы хотите завести питомца, который не требует постоянного внимания, стоит присмотреться к следующим трем породам.

Щенок шарпея с куском мяса
Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Щенок шарпея с куском мяса

Шарпей: очаровательный, но холодный

На первый взгляд шарпеи выглядят милыми и дружелюбными. Их очаровательная внешность с мягкими складками кажется залогом добродушного характера. Но это впечатление обманчиво. Шарпеи, как правило, остаются равнодушными к членам своей семьи. Они могут проявить защитные качества в критической ситуации, но это скорее инстинкт, чем проявление привязанности.

Афганская борзая: элегантная одиночка

Афганская борзая считается одной из самых грациозных пород. Однако её холодность и равнодушие часто разочаровывают владельцев. Собаки этой породы редко проявляют привязанность и любовь к человеку. Установить с ними крепкую эмоциональную связь практически невозможно. Истории о том, что афганская борзая полюбила своего хозяина, скорее исключение, чем правило.

Бассенджи: независимый молчун

Бассенджи — уникальная порода, которая не умеет лаять. Но это не единственная их особенность. Эти собаки предпочитают сохранять дистанцию в отношениях с человеком. Они чувствуют себя комфортно в одиночестве и не склонны к выражению теплых чувств. Если вам нужен питомец, который ценит независимость, бассенджи станет отличным выбором.

Эти три породы — выбор для тех, кто хочет завести собаку, но не готов к постоянной эмоциональной вовлечённости. Независимые, элегантные и необычные, они подойдут тем, кто уважает личные границы даже у животных.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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