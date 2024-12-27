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В чем ошибка старой школы дрессировки собак

2:32
Зоосфера

Теория доминирования в воспитании собак долгое время считалась эффективным методом дрессировки, однако сегодня всё больше экспертов отвергают её. Этот подход основан на представлении, что собака должна воспринимать человека как "вожака" стаи, подчиняясь ему с помощью запретов и даже силы. Однако такие методы не работают в отношениях между человеком и животным, так как они строятся на принципах, которые не соответствуют реальному взаимодействию между видами.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Принципы теории доминирования

Сторонники этой теории придерживаются нескольких основных правил:

  • Не гладьте собаку без её согласия.
  • Следите, чтобы голова питомца не была выше вашей.
  • Не кормите животное до того, как поели сами.
  • Если собака спит на проходе, разбудите её, чтобы она уступила дорогу.
  • Не разрешайте питомцу спать в вашей кровати или обниматься с вами.

Многие считают, что соблюдение этих правил позволяет контролировать поведение питомца и не дать ему стать "главным". Однако такой подход игнорирует важные особенности общения между человеком и собакой, что может привести к проблемам.

Откуда взялись такие методы

Идея теории доминирования появилась на основе наблюдений за стаями волков и бездомными собаками, где выделяется "вожак". Однако даже в таких стаях авторитет вожака не удерживается жестокостью. Обычно вожаком становится самый опытный и зрелый особь, и его статус может меняться в зависимости от ситуации. Собаки и люди — это два разных вида, и их отношения не могут быть построены на борьбе за лидерство.

Последствия неправильной дрессировки

Подчинение собаки из страха — это не то поведение, которое должно поощряться. Дрессировка с элементами насилия может привести к тому, что собака будет слушаться не из-за уважения, а из-за страха перед хозяином. Вместо этого важно создать атмосферу взаимопонимания, где человек будет восприниматься питомцем как источник безопасности и комфорта.

Поощрять, а не наказывать

Положительное подкрепление — гораздо более эффективный способ дрессировки. Вместо наказаний стоит использовать похвалу и лакомства, что делает процесс обучения увлекательным для питомца и создаёт здоровые отношения между ним и хозяином. Так собака будет воспринимать хозяина не как угрозу, а как друга.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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