В чем ошибка старой школы дрессировки собак

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Теория доминирования в воспитании собак долгое время считалась эффективным методом дрессировки, однако сегодня всё больше экспертов отвергают её. Этот подход основан на представлении, что собака должна воспринимать человека как "вожака" стаи, подчиняясь ему с помощью запретов и даже силы. Однако такие методы не работают в отношениях между человеком и животным, так как они строятся на принципах, которые не соответствуют реальному взаимодействию между видами.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель за рулём

Принципы теории доминирования

Сторонники этой теории придерживаются нескольких основных правил:

Не гладьте собаку без её согласия.

Следите, чтобы голова питомца не была выше вашей.

Не кормите животное до того, как поели сами.

Если собака спит на проходе, разбудите её, чтобы она уступила дорогу.

Не разрешайте питомцу спать в вашей кровати или обниматься с вами.

Многие считают, что соблюдение этих правил позволяет контролировать поведение питомца и не дать ему стать "главным". Однако такой подход игнорирует важные особенности общения между человеком и собакой, что может привести к проблемам.

Откуда взялись такие методы

Идея теории доминирования появилась на основе наблюдений за стаями волков и бездомными собаками, где выделяется "вожак". Однако даже в таких стаях авторитет вожака не удерживается жестокостью. Обычно вожаком становится самый опытный и зрелый особь, и его статус может меняться в зависимости от ситуации. Собаки и люди — это два разных вида, и их отношения не могут быть построены на борьбе за лидерство.

Последствия неправильной дрессировки

Подчинение собаки из страха — это не то поведение, которое должно поощряться. Дрессировка с элементами насилия может привести к тому, что собака будет слушаться не из-за уважения, а из-за страха перед хозяином. Вместо этого важно создать атмосферу взаимопонимания, где человек будет восприниматься питомцем как источник безопасности и комфорта.

Поощрять, а не наказывать

Положительное подкрепление — гораздо более эффективный способ дрессировки. Вместо наказаний стоит использовать похвалу и лакомства, что делает процесс обучения увлекательным для питомца и создаёт здоровые отношения между ним и хозяином. Так собака будет воспринимать хозяина не как угрозу, а как друга.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



