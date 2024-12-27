Правда ли, что натуральный корм для собак лучше? Мнение экспертов

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Полезно ли натуральное кормление для собак

Чтобы ваш питомец был здоровым, пища должна быть по-настоящему натуральной, например, выращенной и произведенной вручную. Когда продукты питания действительно качественные и безопасные, то польза от них будет поистине очевидной.



Однако, если у вас нет возможности самостоятельно приготовить натуральную пищу для питомца, лучше перевести собаку на сухой корм.

Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Собака

Что лучше кормить собаку сухим кормом или натуральной пищей

Вообще, собака всеядна. Поэтому хозяева часто дают своим питомцам еду со стола, но при этом используют сухой корм в качестве основного рациона.

Запрет на смешивание натуральной и сухой пищи обусловлен выделением в желудке несовместимых по ферментному составу пищеварительных соков, которые создают токсины. По мнению экспертов, этого делать не следует.

Чтобы избежать проблем со здоровьем вашей собаки, недопустимо сочетать готовый корм с натуральной едой. Все дело в том, что собаки не должны есть соленую, жареную, сладкую или острую пищу.

Поэтому, чтобы ваша собака получала все необходимые минералы, микроэлементы и витамины, лучше всего использовать готовый корм.

Уточнения

Корм — заготовочные, фуражные, сырые и частично или полностью термически обработанные, консервированные и концентрированные, влажные и сухие (сыпучие, зерновые и/или гранулированные) растительные и животные (мясо, жилы, кости, требуха и пр.), предназначенные для кормления домашних питомцев.

