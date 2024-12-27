Правда ли, что натуральный корм для собак лучше? Мнение экспертов

Чтобы ваш питомец был здоровым, пища должна быть по-настоящему натуральной, например, выращенной и произведенной вручную. Когда продукты питания действительно качественные и безопасные, то польза от них будет поистине очевидной.
Однако, если у вас нет возможности самостоятельно приготовить натуральную пищу для питомца, лучше перевести собаку на сухой корм.
Вообще, собака всеядна. Поэтому хозяева часто дают своим питомцам еду со стола, но при этом используют сухой корм в качестве основного рациона.
Запрет на смешивание натуральной и сухой пищи обусловлен выделением в желудке несовместимых по ферментному составу пищеварительных соков, которые создают токсины. По мнению экспертов, этого делать не следует.
Чтобы избежать проблем со здоровьем вашей собаки, недопустимо сочетать готовый корм с натуральной едой. Все дело в том, что собаки не должны есть соленую, жареную, сладкую или острую пищу.
Поэтому, чтобы ваша собака получала все необходимые минералы, микроэлементы и витамины, лучше всего использовать готовый корм.
Корм — заготовочные, фуражные, сырые и частично или полностью термически обработанные, консервированные и концентрированные, влажные и сухие (сыпучие, зерновые и/или гранулированные) растительные и животные (мясо, жилы, кости, требуха и пр.), предназначенные для кормления домашних питомцев.
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