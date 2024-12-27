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Может ли собака забыть выученные команды? Советы по дрессировке

1:12
Зоосфера

Может ли собака забыть команды

Если собака долгое время не повторяет определенную команду, животное может забыть, как ее выполнять.

Собака породы мопс
Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собака породы мопс

Кроме того, различные факторы могут негативно сказаться на выполнении команд. Например, отвлекающие звуки, движения, запахи, другие животные. Эти факторы могут отвлечь вашего питомца и затруднить ему концентрацию на том, что вы говорите.

Иногда собака может быть настолько подавлена новой обстановкой, что на мгновение забывает о своих манерах и дрессировке. Животные могут даже отказываться от еды из-за стресса.

Что делать, если собака забывает команды

Если ваша собака делает вид, что не слышит команду, немедленно накажите ее. Тем не менее не переутомляйте своего питомца во время дрессировки и не перегружайте его различными командами.

Если вы позволите проигнорировать команду хотя бы пару раз, непослушание гарантировано.

Чтобы ваша собака не забывала команды, важно практиковать их регулярно и постоянно. Таким образом, ваш питомец не забудет то, чему вы научили.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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