Может ли собака забыть выученные команды? Советы по дрессировке

Если собака долгое время не повторяет определенную команду, животное может забыть, как ее выполнять.
Кроме того, различные факторы могут негативно сказаться на выполнении команд. Например, отвлекающие звуки, движения, запахи, другие животные. Эти факторы могут отвлечь вашего питомца и затруднить ему концентрацию на том, что вы говорите.
Иногда собака может быть настолько подавлена новой обстановкой, что на мгновение забывает о своих манерах и дрессировке. Животные могут даже отказываться от еды из-за стресса.
Если ваша собака делает вид, что не слышит команду, немедленно накажите ее. Тем не менее не переутомляйте своего питомца во время дрессировки и не перегружайте его различными командами.
Если вы позволите проигнорировать команду хотя бы пару раз, непослушание гарантировано.
Чтобы ваша собака не забывала команды, важно практиковать их регулярно и постоянно. Таким образом, ваш питомец не забудет то, чему вы научили.
Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.
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