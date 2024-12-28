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Почему собака не должна спать на кровати: все за и против

2:43
Зоосфера

Совместный сон с любимым питомцем — привычка многих собаководов. Тёплый комочек шерсти у ног, тихое сопение — это кажется таким уютным! Однако другие хозяева убеждены, что место собаки только на полу. Так кто же прав?

Спящая собака
Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спящая собака

Давайте разберёмся, почему питомцы так стремятся в кровать, каковы риски такого соседства и как отучить собаку от этой привычки.

Почему собака хочет спать на вашей кровати

Причин, по которым питомец стремится к вам в постель, немало:

  • Стайный инстинкт: собаки — стайные животные, и сон с членами "стаи" для них естественен: это дарит чувство безопасности.
  • Сильная привязанность: некоторые питомцы не выносят разлуки, даже во сне, и предпочитают быть как можно ближе к хозяину.
  • Недостаток внимания: если вы уделяете собаке мало времени днём, она компенсирует это ночью.
  • Холод: в прохладном помещении питомец будет искать источник тепла — вашу кровать.
  • Редкое доминирование: иногда собака воспринимает кровать как символ статуса, особенно при проблемах с воспитанием.

Риски совместного сна с питомцем

Несмотря на милоту этой привычки, есть важные минусы:

  • Бессонница: собаки часто ворочаются, храпят или даже лают во сне, что мешает полноценному отдыху.
  • Опасность для питомца: во сне вы можете случайно ударить или придавить собаку, что особенно опасно для мелких пород.
  • Опасность для хозяина: при резком пробуждении питомец может проявить агрессию, восприняв ваш случайный удар как угрозу.
  • Негигиеничность: шерсть, грязь, слюни, а иногда и паразиты из шерсти собаки неизбежно попадут в постель.
  • Нарушение поведения: питомец может начать манипулировать вами, если ему удастся добиться доступа в кровать.

Как отучить собаку от кровати

Если вы решились перевоспитать питомца, действуйте поэтапно:

  • Организуйте уютное место: купите мягкую лежанку, расположите её рядом с кроватью. Постепенно отодвигайте её подальше.
  • Сделайте лежанку привлекательной: кладите туда любимые игрушки и поощряйте собаку за использование своего места.
  • Команда место: научите питомца уходить на своё место по команде.
  • Последовательность: полностью запретите собаке доступ на кровать, даже на секунду.

Что важно помнить

Каждая собака индивидуальна. Если вам комфортно спать вместе с питомцем и он не проявляет агрессии или проблем в поведении, возможно, строгие правила не обязательны. Главное — гармония в вашей "стае".

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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