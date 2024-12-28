Почему собака не должна спать на кровати: все за и против

2:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Совместный сон с любимым питомцем — привычка многих собаководов. Тёплый комочек шерсти у ног, тихое сопение — это кажется таким уютным! Однако другие хозяева убеждены, что место собаки только на полу. Так кто же прав?

Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящая собака

Давайте разберёмся, почему питомцы так стремятся в кровать, каковы риски такого соседства и как отучить собаку от этой привычки.

Почему собака хочет спать на вашей кровати

Причин, по которым питомец стремится к вам в постель, немало:

Стайный инстинкт: собаки — стайные животные, и сон с членами "стаи" для них естественен: это дарит чувство безопасности.

собаки — стайные животные, и сон с членами "стаи" для них естественен: это дарит чувство безопасности. Сильная привязанность: некоторые питомцы не выносят разлуки, даже во сне, и предпочитают быть как можно ближе к хозяину.

некоторые питомцы не выносят разлуки, даже во сне, и предпочитают быть как можно ближе к хозяину. Недостаток внимания: если вы уделяете собаке мало времени днём, она компенсирует это ночью.

если вы уделяете собаке мало времени днём, она компенсирует это ночью. Холод: в прохладном помещении питомец будет искать источник тепла — вашу кровать.

в прохладном помещении питомец будет искать источник тепла — вашу кровать. Редкое доминирование: иногда собака воспринимает кровать как символ статуса, особенно при проблемах с воспитанием.

Риски совместного сна с питомцем

Несмотря на милоту этой привычки, есть важные минусы:

Бессонница: собаки часто ворочаются, храпят или даже лают во сне, что мешает полноценному отдыху.

собаки часто ворочаются, храпят или даже лают во сне, что мешает полноценному отдыху. Опасность для питомца: во сне вы можете случайно ударить или придавить собаку, что особенно опасно для мелких пород.

во сне вы можете случайно ударить или придавить собаку, что особенно опасно для мелких пород. Опасность для хозяина: при резком пробуждении питомец может проявить агрессию, восприняв ваш случайный удар как угрозу.

при резком пробуждении питомец может проявить агрессию, восприняв ваш случайный удар как угрозу. Негигиеничность: шерсть, грязь, слюни, а иногда и паразиты из шерсти собаки неизбежно попадут в постель.

шерсть, грязь, слюни, а иногда и паразиты из шерсти собаки неизбежно попадут в постель. Нарушение поведения: питомец может начать манипулировать вами, если ему удастся добиться доступа в кровать.

Как отучить собаку от кровати

Если вы решились перевоспитать питомца, действуйте поэтапно:

Организуйте уютное место: купите мягкую лежанку, расположите её рядом с кроватью. Постепенно отодвигайте её подальше.

купите мягкую лежанку, расположите её рядом с кроватью. Постепенно отодвигайте её подальше. Сделайте лежанку привлекательной: кладите туда любимые игрушки и поощряйте собаку за использование своего места.

кладите туда любимые игрушки и поощряйте собаку за использование своего места. Команда место: научите питомца уходить на своё место по команде.

научите питомца уходить на своё место по команде. Последовательность: полностью запретите собаке доступ на кровать, даже на секунду.

Что важно помнить

Каждая собака индивидуальна. Если вам комфортно спать вместе с питомцем и он не проявляет агрессии или проблем в поведении, возможно, строгие правила не обязательны. Главное — гармония в вашей "стае".

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

