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Коробки и кошки: причины, по которым ваши питомцы обожают картон

3:30
Зоосфера

Вы когда-нибудь замечали, как ваша кошка радостно прячется в коробке, игнорируя дорогие домики и игрушки?

Взгляд кошки загадочен
Фото: commons.wikimedia.org by Asp17, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Взгляд кошки загадочен

Это поведение вполне естественно и объясняется рядом физиологических и психологических факторов, которые делают коробки идеальным местом для вашего питомца.

Почему же кошки так любят тесные пространства, и что происходит в их головах, когда они находят укрытие в картонной коробке?

Личное пространство и безопасность

Для кошек, как и для многих животных, чувство безопасности и уединения играет ключевую роль в их психоэмоциональном состоянии. Коробка или ящик предоставляют кошке закрытое пространство, где она может почувствовать себя в безопасности, зная, что ни одна угроза не подкрадется сзади.

Это инстинктивная потребность: как хищники-одиночки, кошки предпочитают избегать конфликтов, прячась в укрытии, вместо того чтобы сражаться.

Когда кошке нужно спрятаться, она может забежать в коробку по множеству причин: от конфликта с другим животным или человеком до простого желания побыть в уединении. Особенно важно предоставить коробку для котёнка, который только адаптируется к новому дому — это поможет ему быстрее освоиться.

Тепло и уют

Кошки предпочитают температуру около 30-35°C, что на 10-15 градусов больше, чем для нас. В холодных помещениях они часто ищут укромные уголки, чтобы согреться, и коробка становится идеальным местом для этого.

Картон — отличный теплоизолятор, а маленькое замкнутое пространство помогает удерживать тепло тела кошки, создавая внутри комфортный микроклимат.

Кроме того, текстура картона приятна кошкам: шершавость материала делает его отличным для точения когтей, а также кошки наслаждаются мягким шуршанием, которое издает коробка при движении.

Место для засады и пряток

Кошки — хищники, и их охотничья стратегия часто заключается в том, чтобы спрятаться и наблюдать за жертвой, не подвергаясь риску. Коробка предоставляет идеальные условия для такой стратегии: она защищает кошку со всех сторон, а сама кошка, в свою очередь, может следить за происходящим и, если захочет, внезапно напасть.

Особенно кошки любят коробки с маленьким отверстием, через которое они могут подкрадываться, чувствуя себя неуловимыми.

Почему коробка, а не домик

В отличие от дорогих домиков, которые могут быть слишком просторными или шаткими, коробка обеспечивает стабильность и ощущение защищенности. Домики могут быть слишком большими или даже неприятно пахнуть, что делает их менее привлекательными для кошки.

Привычка к коробке также играет свою роль: кошки, как и многие другие животные, предпочитают знакомое и безопасное, а картонная коробка становится для них таким укрытием.

Не стоит переживать, если ваш питомец сначала игнорирует новый домик и выбирает коробку. Со временем он может привыкнуть к вашему подарку, но коробка, вероятно, всегда останется для него любимым местом.

Теперь, зная, почему кошки так любят коробки, вы сможете лучше понять своего пушистого друга и создать для него комфортные условия. Дайте кошке возможность наслаждаться этим простым удовольствием, и она будет благодарна вам за такое укромное место для отдыха и игры.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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