Кошачий стресс: что вызывает ненависть к закрытым пространствам

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки и закрытые двери — это особая история. Многие владельцы замечали, как их питомцы реагируют на закрытые пространства: мяукают, царапают дверь, просовывают лапу в щель. Но что именно заставляет их так себя вести?

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящий кот

Любопытство и страх упустить что-то важное

Доктор Карен Суэда, ветеринарный специалист по поведению, объясняет, что кошки — по природе любопытные существа.

Закрытая дверь вызывает у них желание узнать, что происходит за ней. Это связано с инстинктом выживания: контроль над территорией помогает кошкам чувствовать себя в безопасности.

"Для кошек это немного похоже на FOMO: они хотят понять, что там, на другой стороне," — отмечает Суэда.

Контроль над территорией

Консультант по поведению кошек Ингрид Джонсон подчёркивает, что закрытая дверь ограничивает кошачий контроль над пространством. Кошки, как хищники и одновременно потенциальная добыча, стремятся всегда иметь доступ к своей территории, чтобы обеспечить безопасность.

Закрытая дверь лишает их трёх ключевых элементов:

Выбора: они не могут сами решить, куда идти.

они не могут сами решить, куда идти. Контроля: территория становится недоступной.

территория становится недоступной. Стабильности: перемены вызывают стресс.

Желание взаимодействия

Исследования показывают, что большинство кошек предпочитают человеческое внимание даже еде или игрушкам. Закрытая дверь мешает им быть рядом с хозяином, что также может вызывать беспокойство.

Как уменьшить стресс у кошек

Последовательность: если вы не хотите, чтобы кошка заходила в определённую комнату, держите её закрытой постоянно, а не только в присутствии гостей.

если вы не хотите, чтобы кошка заходила в определённую комнату, держите её закрытой постоянно, а не только в присутствии гостей. Признаки стресса: если кошка сильно нервничает (например, шипит, мяукает без остановки, прижимает уши), обратитесь к ветеринару, чтобы исключить проблемы со здоровьем.

если кошка сильно нервничает (например, шипит, мяукает без остановки, прижимает уши), обратитесь к ветеринару, чтобы исключить проблемы со здоровьем. Альтернативы: создайте уютное место для кошки в другой части дома, чтобы она чувствовала себя комфортно.

Закрытые двери — это не просто барьер, а источник тревоги для кошек. Помогая питомцу адаптироваться, вы обеспечите ему спокойствие и безопасность.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

