Кошачий стресс: что вызывает ненависть к закрытым пространствам

Кошки и закрытые двери — это особая история. Многие владельцы замечали, как их питомцы реагируют на закрытые пространства: мяукают, царапают дверь, просовывают лапу в щель. Но что именно заставляет их так себя вести?
Любопытство и страх упустить что-то важное
Доктор Карен Суэда, ветеринарный специалист по поведению, объясняет, что кошки — по природе любопытные существа.
Закрытая дверь вызывает у них желание узнать, что происходит за ней. Это связано с инстинктом выживания: контроль над территорией помогает кошкам чувствовать себя в безопасности.
"Для кошек это немного похоже на FOMO: они хотят понять, что там, на другой стороне," — отмечает Суэда.
Консультант по поведению кошек Ингрид Джонсон подчёркивает, что закрытая дверь ограничивает кошачий контроль над пространством. Кошки, как хищники и одновременно потенциальная добыча, стремятся всегда иметь доступ к своей территории, чтобы обеспечить безопасность.
Закрытая дверь лишает их трёх ключевых элементов:
Исследования показывают, что большинство кошек предпочитают человеческое внимание даже еде или игрушкам. Закрытая дверь мешает им быть рядом с хозяином, что также может вызывать беспокойство.
Закрытые двери — это не просто барьер, а источник тревоги для кошек. Помогая питомцу адаптироваться, вы обеспечите ему спокойствие и безопасность.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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