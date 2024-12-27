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Кошачья загадка: зачем они покачивают попой перед прыжком

2:08
Зоосфера

Если вы когда-либо наблюдали за кошкой, готовящейся к прыжку, то наверняка заметили её характерное поведение — небольшое покачивание задом.

Злой котик
Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Злой котик

Это движение длится всего несколько секунд, но вызывает множество вопросов. Так зачем же кошки это делают? У учёных есть несколько предположений.

Помощь в прыжке

По словам профессора эволюционной биомеханики Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне Джона Хатчинсона, это движение может выполнять сразу несколько функций:

  • Увеличение трения: виляние задом помогает кошке прижать задние лапы к земле, обеспечивая дополнительную устойчивость перед прыжком.
  • Подготовка мышц и сенсорных систем: это движение может «настраивать» зрение, осознание положения тела (проприоцепцию) и мышцы для точного выполнения прыжка.

Разминка и удовольствие

Кроме того, покачивание задом может быть своего рода разминкой перед прыжком. Хатчинсон предполагает, что такое поведение немного растягивает мышцы, подготавливая их к резкому рывку.

Ещё одно объяснение — кошки просто получают удовольствие от этого движения. Покачивание попой может быть частью возбуждения, связанного с охотой или игрой, особенно когда они следят за своей «добычей».

Дикие кошки делают то же самое

Интересно, что такое поведение характерно не только для домашних кошек. Львы, тигры и другие представители семейства кошачьих также покачивают задними лапами перед тем, как напасть.

Это подтверждает, что данное движение имеет эволюционное значение и связано с охотничьими инстинктами.

Недостаток исследований

Научного подтверждения этим гипотезам пока нет. Хатчинсон отмечает, что исследования виляния задом у кошек не проводились.

Однако он считает, что идеальным экспериментом было бы сравнение прыжков кошек с покачиванием и без него, чтобы понять, влияет ли это на их эффективность.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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