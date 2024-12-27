Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Доходы Египта от транзита судов через Суэцкий канал значительно сократились
Вся правда об углеводах: как углеводы влияют на мозг и тело
Грунт своими руками: готовим почву для суккулентов
Термобельё, флис и ветровка! Россиянам назвали лучшую одежду для зимних пробежек
Опасности филлеров: когда цена красоты слишком высока
Вот где лучше всего сажать кабачки, чтобы получить богатый урожай
Вторичное жильё со скидкой: на что сегодня готовы пойти владельцы при продаже
Что пить с оливье, чтобы не жалеть утром

Почему животные впадают в спячку: ключ к выживанию зимой

2:15
Зоосфера

Спячка — это не просто глубокий сон, а сложный биологический процесс, необходимый для выживания многих животных в холодное время года.

Медведь
Фото: flickr.com by MiNe (sfmine79), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Медведь

Она помогает справляться с недостатком пищи и суровыми условиями, замедляя метаболизм, снижая температуру тела и экономя энергию.

Что происходит во время спячки

Когда животное впадает в спячку:

  • Замедляется сердцебиение и дыхание.
  • Температура тела падает, иногда до экстремально низких значений.
  • Организм использует накопленный бурый жир, обеспечивая минимальные потребности в энергии.

Например, арктические суслики выдерживают температуры тела до -3 °C, переживая зиму в состоянии оцепенения, которое длится несколько недель.

Зачем нужна спячка

Спячка помогает животным:

  • Пережить сезонный дефицит пищи.
  • Сократить энергетические затраты в холодных условиях.
  • Использовать накопленные запасы жира для поддержания жизнедеятельности.

Эндотермные млекопитающие, такие как медведи, летучие мыши и сурки, зависят от этой адаптации. Перед наступлением зимы они активно питаются, чтобы накопить бурый жир — особый тип жировой ткани, который медленно расходуется в спячке.

Спячка у рептилий и других животных

Рептилии, амфибии и даже некоторые рыбы также входят в состояние покоя зимой, хотя их метаболизм и механизмы спячки отличаются от млекопитающих.

Например, ящерицы тегу в Бразилии замедляют сердечный ритм до 1-2 ударов в минуту, проводя до шести месяцев под землёй.

Как запускается спячка

Точные механизмы, запускающие спячку, до конца не изучены. Однако у арктических сусликов обнаружена связь с молекулой аденозина в мозге, которая подавляет активность нервной системы и инициирует состояние оцепенения.

Спячка — удивительная адаптация, позволяющая животным выживать в экстремальных условиях. Это сложный процесс, который включает в себя не только экономию энергии, но и тонкую регуляцию физиологических функций.

Уточнения

Спя́чка (зимняя — гибернация, летняя — эстивация) — период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Шоу-бизнес
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи Аудио 
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу
Российский шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Популярное
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС

Цены на российский СУГ обрушились вдвое из-за санкций ЕС. Как это повлияло на рынок, и какие страны стали главными покупателями российского газа?

Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Последние материалы
Хилинг — идеальный отдых для уставших от города
Вредные привычки владельцев: 5 ошибок в уходе за питомцем
Почему картофельное пюре может стать смертельно опасным
Доллару всё меньше доверяют — как изменилось распределение мировых валютных резервов
Как быстро и легко привести в порядок душевую лейку? Методы, которые работают
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Как ухаживать за рождественской звездой: правила выращивания пуансеттии
Кекс на сгущённом молоке — это быстрый и простой рецепт, который не требует никаких усилий
Секрет идеальной прогулки с собакой: гуляем правильно
Что делать, если организм недополучает витамины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.