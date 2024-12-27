Почему животные впадают в спячку: ключ к выживанию зимой

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Спячка — это не просто глубокий сон, а сложный биологический процесс, необходимый для выживания многих животных в холодное время года.

Фото: flickr.com by MiNe (sfmine79), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Медведь

Она помогает справляться с недостатком пищи и суровыми условиями, замедляя метаболизм, снижая температуру тела и экономя энергию.

Что происходит во время спячки

Когда животное впадает в спячку:

Замедляется сердцебиение и дыхание.

Температура тела падает, иногда до экстремально низких значений.

Организм использует накопленный бурый жир, обеспечивая минимальные потребности в энергии.

Например, арктические суслики выдерживают температуры тела до -3 °C, переживая зиму в состоянии оцепенения, которое длится несколько недель.

Зачем нужна спячка

Спячка помогает животным:

Пережить сезонный дефицит пищи.

Сократить энергетические затраты в холодных условиях.

Использовать накопленные запасы жира для поддержания жизнедеятельности.

Эндотермные млекопитающие, такие как медведи, летучие мыши и сурки, зависят от этой адаптации. Перед наступлением зимы они активно питаются, чтобы накопить бурый жир — особый тип жировой ткани, который медленно расходуется в спячке.

Спячка у рептилий и других животных

Рептилии, амфибии и даже некоторые рыбы также входят в состояние покоя зимой, хотя их метаболизм и механизмы спячки отличаются от млекопитающих.

Например, ящерицы тегу в Бразилии замедляют сердечный ритм до 1-2 ударов в минуту, проводя до шести месяцев под землёй.

Как запускается спячка

Точные механизмы, запускающие спячку, до конца не изучены. Однако у арктических сусликов обнаружена связь с молекулой аденозина в мозге, которая подавляет активность нервной системы и инициирует состояние оцепенения.

Спячка — удивительная адаптация, позволяющая животным выживать в экстремальных условиях. Это сложный процесс, который включает в себя не только экономию энергии, но и тонкую регуляцию физиологических функций.

Уточнения

Спя́чка (зимняя — гибернация, летняя — эстивация) — период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма.

