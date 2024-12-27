Почему животные впадают в спячку: ключ к выживанию зимой

Спячка — это не просто глубокий сон, а сложный биологический процесс, необходимый для выживания многих животных в холодное время года.
Она помогает справляться с недостатком пищи и суровыми условиями, замедляя метаболизм, снижая температуру тела и экономя энергию.
Когда животное впадает в спячку:
Например, арктические суслики выдерживают температуры тела до -3 °C, переживая зиму в состоянии оцепенения, которое длится несколько недель.
Спячка помогает животным:
Эндотермные млекопитающие, такие как медведи, летучие мыши и сурки, зависят от этой адаптации. Перед наступлением зимы они активно питаются, чтобы накопить бурый жир — особый тип жировой ткани, который медленно расходуется в спячке.
Рептилии, амфибии и даже некоторые рыбы также входят в состояние покоя зимой, хотя их метаболизм и механизмы спячки отличаются от млекопитающих.
Например, ящерицы тегу в Бразилии замедляют сердечный ритм до 1-2 ударов в минуту, проводя до шести месяцев под землёй.
Точные механизмы, запускающие спячку, до конца не изучены. Однако у арктических сусликов обнаружена связь с молекулой аденозина в мозге, которая подавляет активность нервной системы и инициирует состояние оцепенения.
Спячка — удивительная адаптация, позволяющая животным выживать в экстремальных условиях. Это сложный процесс, который включает в себя не только экономию энергии, но и тонкую регуляцию физиологических функций.
Спя́чка (зимняя — гибернация, летняя — эстивация) — период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма.
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