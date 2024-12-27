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Новогодние риски для питомцев: как предотвратить побег

3:25
Зоосфера

Новогодние праздники могут быть стрессовыми не только для людей, но и для их питомцев. Шум, гости, фейерверки — всё это может стать причиной побега животного.

Собака в одежде
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака в одежде

Ветеринар Жанна Каштанова дала полезные советы о том, как избежать пропажи питомца и что делать, если он всё же исчез.

Как избежать побега питомца

Создайте безопасное пространство

  • Кошек рекомендуется держать в отдельной комнате, где они могут укрыться от шума и суеты. Если кошка находится поблизости от входной двери, лучше держать её на руках при её открытии.

Используйте успокоительные средства

  • Для собак, которые боятся фейерверков, ветеринарные препараты помогут снизить уровень стресса. Такие средства начинают действовать постепенно, поэтому их нужно давать за 2-3 дня до праздников.

Не наказывайте за стрессовое поведение

  • Если питомец проявляет деструктивное поведение, например, портит мебель, не стоит ругать или жалеть его в этот момент. Лучше создать условия для уединения, где он почувствует себя в безопасности.

Проверьте надёжность поводка

  • Во время прогулок используйте хорошо закреплённый ошейник и поводок, чтобы исключить возможность побега.

Что делать, если питомец потерялся

Действуйте быстро

  • В первые часы после пропажи расклейте объявления в районе потери и сделайте пост в соцсетях. Укажите особые приметы животного и контакты.

Проверяйте приюты и зооволонтёров

  • Обратитесь к зооволонтёрам, которые специализируются на поиске животных, и оставьте информацию о питомце в ближайших приютах.

Чипирование и адресники

  • Если животное было чипировано, ветеринарная клиника или зоозащитники смогут быстро найти вас по базе данных. Адресник с контактной информацией также помогает, но важно следить, чтобы питомец не зацепился им за кусты или забор.

Как ухаживать за найденным питомце

Проверьте состояние животного

  • Если у питомца есть травмы, признаки отравления или недомогания, незамедлительно обратитесь к ветеринару.

Дайте время на адаптацию

  • Помойте, высушите, накормите привычной пищей и обеспечьте спокойное место для отдыха. После пережитого стресса животное может проявлять нетипичное поведение, отказываться от еды или прятаться.

Наблюдайте за состоянием

  • В первые дни отслеживайте реакцию на кормление и туалет. При необходимости используйте успокоительные средства, назначенные ветеринаром.

Основные проблемы в новогодние праздники

  • Пищевые расстройства (32%): часто связаны с попаданием в организм питомца неподходящих продуктов.
  • Стресс (30%): шум и суета праздников вызывают беспокойство у животных.
  • Травмы (20%): питомцы могут получить травмы как дома, так и на улице.
  • Воздействие реагентов (11%): реагенты на улицах могут вызывать химические ожоги лап, что приводит к пододерматиту.

Новогодние праздники — время повышенной ответственности для владельцев животных. Следуйте простым рекомендациям, чтобы защитить питомца от побега, травм и стресса, а при необходимости быстро реагируйте на ситуацию.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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