Новогодние риски для питомцев: как предотвратить побег

3:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Новогодние праздники могут быть стрессовыми не только для людей, но и для их питомцев. Шум, гости, фейерверки — всё это может стать причиной побега животного.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака в одежде

Ветеринар Жанна Каштанова дала полезные советы о том, как избежать пропажи питомца и что делать, если он всё же исчез.

Как избежать побега питомца

Создайте безопасное пространство

Кошек рекомендуется держать в отдельной комнате, где они могут укрыться от шума и суеты. Если кошка находится поблизости от входной двери, лучше держать её на руках при её открытии.

Используйте успокоительные средства

Для собак, которые боятся фейерверков, ветеринарные препараты помогут снизить уровень стресса. Такие средства начинают действовать постепенно, поэтому их нужно давать за 2-3 дня до праздников.

Не наказывайте за стрессовое поведение

Если питомец проявляет деструктивное поведение, например, портит мебель, не стоит ругать или жалеть его в этот момент. Лучше создать условия для уединения, где он почувствует себя в безопасности.

Проверьте надёжность поводка

Во время прогулок используйте хорошо закреплённый ошейник и поводок, чтобы исключить возможность побега.

Что делать, если питомец потерялся

Действуйте быстро

В первые часы после пропажи расклейте объявления в районе потери и сделайте пост в соцсетях. Укажите особые приметы животного и контакты.

Проверяйте приюты и зооволонтёров

Обратитесь к зооволонтёрам, которые специализируются на поиске животных, и оставьте информацию о питомце в ближайших приютах.

Чипирование и адресники

Если животное было чипировано, ветеринарная клиника или зоозащитники смогут быстро найти вас по базе данных. Адресник с контактной информацией также помогает, но важно следить, чтобы питомец не зацепился им за кусты или забор.

Как ухаживать за найденным питомце

Проверьте состояние животного

Если у питомца есть травмы, признаки отравления или недомогания, незамедлительно обратитесь к ветеринару.

Дайте время на адаптацию

Помойте, высушите, накормите привычной пищей и обеспечьте спокойное место для отдыха. После пережитого стресса животное может проявлять нетипичное поведение, отказываться от еды или прятаться.

Наблюдайте за состоянием

В первые дни отслеживайте реакцию на кормление и туалет. При необходимости используйте успокоительные средства, назначенные ветеринаром.

Основные проблемы в новогодние праздники

Пищевые расстройства (32%) : часто связаны с попаданием в организм питомца неподходящих продуктов.

: часто связаны с попаданием в организм питомца неподходящих продуктов. Стресс (30%) : шум и суета праздников вызывают беспокойство у животных.

: шум и суета праздников вызывают беспокойство у животных. Травмы (20%) : питомцы могут получить травмы как дома, так и на улице.

: питомцы могут получить травмы как дома, так и на улице. Воздействие реагентов (11%): реагенты на улицах могут вызывать химические ожоги лап, что приводит к пододерматиту.

Новогодние праздники — время повышенной ответственности для владельцев животных. Следуйте простым рекомендациям, чтобы защитить питомца от побега, травм и стресса, а при необходимости быстро реагируйте на ситуацию.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

