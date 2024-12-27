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Кот сел спиной: сигнал примирения или протест

1:26
Зоосфера

Вы замечали, как иногда ваш кот садится к вам спиной? На первый взгляд это может показаться демонстрацией обиды или даже неуважения. Однако это не так! Такое поведение пушистого друга имеет совсем другое значение.

Кот
Фото: flickr.com by Hisashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кот

Знак доверия

Когда кошка сидит спиной к вам, это значит, что она полностью доверяет вам. Домашние животные не будут отворачиваться от того, кого боятся или ненавидят. Для них это — знак безопасности. Ваш питомец уверен, что с вашей стороны ему ничего не угрожает, даже если он не видит, что вы делаете.

Попытка примирения

Если вы недавно поссорились с котом — например, поругали его или отказались дать угощение, — его расположение спиной может быть своеобразным жестом примирения. Так кошка словно намекает: "Давай забудем ссору и снова станем друзьями".

В такие моменты мурлыка садится прямо перед вами, чтобы попасть в зону вашего внимания. Это её способ дать понять, что она готова к общению, даже если раньше избегала контакта.

Как реагировать

Когда ваш пушистик демонстрирует такое поведение, обязательно погладьте его или поговорите с ним ласково. Это укрепит его уверенность и покажет, что вы также настроены дружелюбно. Коты очень чувствительны к отношению своих хозяев, и ваше внимание для них — лучший подарок.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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