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Как спасти диван от кошки: рецепт отпугивающего средства

1:53
Зоосфера

Кошки часто точат когти о мебель, игнорируя даже специально установленные когтеточки. Если ваш питомец упорно выбирает диван, не стоит отчаиваться — проблема решаема. Для этого можно приготовить простое и эффективное средство, которое отпугнёт кошку от мебели.

Когти кошки
Фото: openverse.org by Fabian, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Когти кошки

Почему кошки не любят цитрусовые

Кошки обожают комфорт, но вот запах цитрусовых для них абсолютно непереносим. Это свойство можно использовать в свою пользу, приготовив отпугивающее средство.

Как приготовить средство для защиты мебели

Ингредиенты:

  • Вода — 75% объёма пульверизатора.
  • Гель для мытья посуды — 2 капли.
  • Эфирное масло лимона — 10 капель.
  • Эфирное масло эвкалипта — 10 капель.

Пошаговая инструкция:

  • Наполните пульверизатор водой примерно на три четверти объёма.
  • Добавьте 2 капли геля для мытья посуды.
  • Капните 10 капель эфирного масла лимона и столько же масла эвкалипта.
  • Тщательно встряхните содержимое, чтобы все компоненты перемешались.
  • Опрыскайте поверхность дивана или другого предмета мебели этим раствором.

Как это работает

Приготовленное средство создаёт устойчивый запах, который отталкивает кошек. Ваш питомец быстро потеряет интерес к "запрещённому" месту и переключится на когтеточку.

Советы

Проверяйте средство на небольшом участке мебели, чтобы убедиться, что оно не повредит обивку.
Повторяйте обработку по мере выветривания запаха.

Используя простое средство на основе воды, геля для мытья посуды и эфирных масел, вы легко сможете защитить мебель от кошачьих когтей. Сочетание цитрусового и эвкалиптового ароматов станет для кошки непреодолимым барьером.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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