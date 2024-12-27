Как спасти диван от кошки: рецепт отпугивающего средства

Кошки часто точат когти о мебель, игнорируя даже специально установленные когтеточки. Если ваш питомец упорно выбирает диван, не стоит отчаиваться — проблема решаема. Для этого можно приготовить простое и эффективное средство, которое отпугнёт кошку от мебели.
Кошки обожают комфорт, но вот запах цитрусовых для них абсолютно непереносим. Это свойство можно использовать в свою пользу, приготовив отпугивающее средство.
Ингредиенты:
Пошаговая инструкция:
Как это работает
Приготовленное средство создаёт устойчивый запах, который отталкивает кошек. Ваш питомец быстро потеряет интерес к "запрещённому" месту и переключится на когтеточку.
Советы
Проверяйте средство на небольшом участке мебели, чтобы убедиться, что оно не повредит обивку.
Повторяйте обработку по мере выветривания запаха.
Используя простое средство на основе воды, геля для мытья посуды и эфирных масел, вы легко сможете защитить мебель от кошачьих когтей. Сочетание цитрусового и эвкалиптового ароматов станет для кошки непреодолимым барьером.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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