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Вред человеческой еды для кошек: что важно знать

1:47
Зоосфера

Некоторые владельцы кошек не видят ничего плохого в том, чтобы кормить своих питомцев кашами, супами или другой едой, приготовленной для себя. Однако эксперты категорически не рекомендуют этого делать.

Кошачий взгляд
Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошачий взгляд

Почему? Всё просто: такая пища не подходит кошкам по их природным потребностям.

Почему человеческая еда вредна для кошек

Кошки — хищники, а их рацион в первую очередь должен состоять из белков животного происхождения. Растительная пища, которую мы едим, не только бесполезна для питомцев, но и может навредить.

Категорически не рекомендуется давать кошкам:

  • Бобовые и кукурузу.
  • Фрукты и ягоды.

Что можно из растительного

Время от времени можно предлагать кошке свежую траву, например, пророщенный овёс. Это поможет животному выводить шерсть из желудка.

Молочные продукты: миф о пользе

Ещё один распространённый миф — молоко полезно для кошек. На самом деле оно нужно только котятам. У взрослых кошек отсутствует фермент, необходимый для переваривания лактозы, поэтому молоко может вызвать проблемы с пищеварением.

Как правильно кормить кошку

Чтобы ваш питомец был здоров и активен, его рацион должен соответствовать природным потребностям. Оптимальный выбор — это:

  • Качественные корма, подобранные по возрасту и состоянию здоровья.
  • Свежее мясо или рыба в качестве редкого угощения.

Еда с человеческого стола не только не приносит пользы кошке, но и может навредить её здоровью. Важно помнить, что питомцы нуждаются в специализированном рационе, а не в еде, которую мы привыкли готовить для себя.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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