Вред человеческой еды для кошек: что важно знать

Некоторые владельцы кошек не видят ничего плохого в том, чтобы кормить своих питомцев кашами, супами или другой едой, приготовленной для себя. Однако эксперты категорически не рекомендуют этого делать.
Почему? Всё просто: такая пища не подходит кошкам по их природным потребностям.
Кошки — хищники, а их рацион в первую очередь должен состоять из белков животного происхождения. Растительная пища, которую мы едим, не только бесполезна для питомцев, но и может навредить.
Категорически не рекомендуется давать кошкам:
Время от времени можно предлагать кошке свежую траву, например, пророщенный овёс. Это поможет животному выводить шерсть из желудка.
Ещё один распространённый миф — молоко полезно для кошек. На самом деле оно нужно только котятам. У взрослых кошек отсутствует фермент, необходимый для переваривания лактозы, поэтому молоко может вызвать проблемы с пищеварением.
Чтобы ваш питомец был здоров и активен, его рацион должен соответствовать природным потребностям. Оптимальный выбор — это:
Еда с человеческого стола не только не приносит пользы кошке, но и может навредить её здоровью. Важно помнить, что питомцы нуждаются в специализированном рационе, а не в еде, которую мы привыкли готовить для себя.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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