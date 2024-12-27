Вред человеческой еды для кошек: что важно знать

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые владельцы кошек не видят ничего плохого в том, чтобы кормить своих питомцев кашами, супами или другой едой, приготовленной для себя. Однако эксперты категорически не рекомендуют этого делать.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошачий взгляд

Почему? Всё просто: такая пища не подходит кошкам по их природным потребностям.

Почему человеческая еда вредна для кошек

Кошки — хищники, а их рацион в первую очередь должен состоять из белков животного происхождения. Растительная пища, которую мы едим, не только бесполезна для питомцев, но и может навредить.

Категорически не рекомендуется давать кошкам:

Бобовые и кукурузу.

Фрукты и ягоды.

Что можно из растительного

Время от времени можно предлагать кошке свежую траву, например, пророщенный овёс. Это поможет животному выводить шерсть из желудка.

Молочные продукты: миф о пользе

Ещё один распространённый миф — молоко полезно для кошек. На самом деле оно нужно только котятам. У взрослых кошек отсутствует фермент, необходимый для переваривания лактозы, поэтому молоко может вызвать проблемы с пищеварением.

Как правильно кормить кошку

Чтобы ваш питомец был здоров и активен, его рацион должен соответствовать природным потребностям. Оптимальный выбор — это:

Качественные корма, подобранные по возрасту и состоянию здоровья.

Свежее мясо или рыба в качестве редкого угощения.

Еда с человеческого стола не только не приносит пользы кошке, но и может навредить её здоровью. Важно помнить, что питомцы нуждаются в специализированном рационе, а не в еде, которую мы привыкли готовить для себя.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

