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Какие инфекции передаются от кошек и как их избежать

2:27
Зоосфера

Кошки — любимые питомцы многих, но, к сожалению, они могут стать переносчиками опасных инфекций и заболеваний. Чтобы избежать проблем, важно знать, какие риски связаны с этими животными, и как их минимизировать.

полосатая кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Evans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
полосатая кошка

Какие болезни могут передаваться от кошек

1. Лептоспироз и бешенство

Кошки могут быть переносчиками смертельно опасных заболеваний, таких как лептоспироз и бешенство. Эти инфекции особенно опасны для человека.

Что делать

  • Ежегодно прививайте своего питомца.
  • Не допускайте контакта кошки с уличными животными и бродяжничества.

2. Глисты

Хотя риск заражения гельминтами от кошек невелик, он возрастает после дачного сезона или при жизни в сельской местности.

Профилактика:

  • Регулярно (каждые 3-6 месяцев) давайте питомцу антигельминтики.

3. Токсоплазмоз

Эта паразитарная инфекция особенно опасна для беременных женщин и людей с иммунодефицитом. Кошки являются основными хозяевами токсоплазмы, которая размножается в их организме.

Как заражаются люди:

  • Контакт с почвой, немытыми овощами и фруктами.
  • Употребление непрожаренного мяса, яиц.
  • Через слюну или кровь зараженной кошки.

Рекомендации:

  • Соблюдайте правила гигиены при уборке за животным.
  • Избегайте употребления сырого или плохо приготовленного мяса.

4. Лишай

Особенно часто котята могут быть переносчиками стригущего лишая, который передается человеку.

5. Лихорадка от царапин

Кошачьи царапины могут вызвать воспаление, а затем инфекция попадает в лимфоузлы, вызывая повышение температуры.

Профилактика:

  • Регулярно стригите кошке когти или надевайте защитные колпачки.
  • Обрабатывайте царапины антисептиком.

Аллергия на кошек

Слюна, шерсть и эпидермис кошек могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Это проявляется кожными высыпаниями, зудом или затрудненным дыханием.

Чтобы снизить риски заражения, важно уделять внимание здоровью питомца: регулярно делать прививки, давать антигельминтики, обрабатывать когти и соблюдать гигиену. Тогда ваш пушистый друг будет радовать вас безопасно и без лишних проблем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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