Какие инфекции передаются от кошек и как их избежать

2:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — любимые питомцы многих, но, к сожалению, они могут стать переносчиками опасных инфекций и заболеваний. Чтобы избежать проблем, важно знать, какие риски связаны с этими животными, и как их минимизировать.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Evans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ полосатая кошка

Какие болезни могут передаваться от кошек

1. Лептоспироз и бешенство

Кошки могут быть переносчиками смертельно опасных заболеваний, таких как лептоспироз и бешенство. Эти инфекции особенно опасны для человека.

Что делать

Ежегодно прививайте своего питомца.

Не допускайте контакта кошки с уличными животными и бродяжничества.

2. Глисты

Хотя риск заражения гельминтами от кошек невелик, он возрастает после дачного сезона или при жизни в сельской местности.

Профилактика:

Регулярно (каждые 3-6 месяцев) давайте питомцу антигельминтики.

3. Токсоплазмоз

Эта паразитарная инфекция особенно опасна для беременных женщин и людей с иммунодефицитом. Кошки являются основными хозяевами токсоплазмы, которая размножается в их организме.

Как заражаются люди:

Контакт с почвой, немытыми овощами и фруктами.

Употребление непрожаренного мяса, яиц.

Через слюну или кровь зараженной кошки.

Рекомендации:

Соблюдайте правила гигиены при уборке за животным.

Избегайте употребления сырого или плохо приготовленного мяса.

4. Лишай

Особенно часто котята могут быть переносчиками стригущего лишая, который передается человеку.

5. Лихорадка от царапин

Кошачьи царапины могут вызвать воспаление, а затем инфекция попадает в лимфоузлы, вызывая повышение температуры.

Профилактика:

Регулярно стригите кошке когти или надевайте защитные колпачки.

Обрабатывайте царапины антисептиком.

Аллергия на кошек

Слюна, шерсть и эпидермис кошек могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Это проявляется кожными высыпаниями, зудом или затрудненным дыханием.

Чтобы снизить риски заражения, важно уделять внимание здоровью питомца: регулярно делать прививки, давать антигельминтики, обрабатывать когти и соблюдать гигиену. Тогда ваш пушистый друг будет радовать вас безопасно и без лишних проблем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

