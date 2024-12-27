Какие инфекции передаются от кошек и как их избежать

Кошки — любимые питомцы многих, но, к сожалению, они могут стать переносчиками опасных инфекций и заболеваний. Чтобы избежать проблем, важно знать, какие риски связаны с этими животными, и как их минимизировать.
1. Лептоспироз и бешенство
Кошки могут быть переносчиками смертельно опасных заболеваний, таких как лептоспироз и бешенство. Эти инфекции особенно опасны для человека.
Что делать
2. Глисты
Хотя риск заражения гельминтами от кошек невелик, он возрастает после дачного сезона или при жизни в сельской местности.
Профилактика:
3. Токсоплазмоз
Эта паразитарная инфекция особенно опасна для беременных женщин и людей с иммунодефицитом. Кошки являются основными хозяевами токсоплазмы, которая размножается в их организме.
Как заражаются люди:
Рекомендации:
4. Лишай
Особенно часто котята могут быть переносчиками стригущего лишая, который передается человеку.
5. Лихорадка от царапин
Кошачьи царапины могут вызвать воспаление, а затем инфекция попадает в лимфоузлы, вызывая повышение температуры.
Профилактика:
Слюна, шерсть и эпидермис кошек могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Это проявляется кожными высыпаниями, зудом или затрудненным дыханием.
Чтобы снизить риски заражения, важно уделять внимание здоровью питомца: регулярно делать прививки, давать антигельминтики, обрабатывать когти и соблюдать гигиену. Тогда ваш пушистый друг будет радовать вас безопасно и без лишних проблем.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.