Почему нельзя обрезать усы кошке

Забота о потомстве у кошек нередко удивляет людей своей необычностью. Например, некоторые владельцы замечают, что мама-кошка отгрызает усы своим котятам. Это поведение может показаться странным, но оно имеет вполне логичное объяснение.
Роль вибрисс в жизни кошек
Кошачьи усы, или вибриссы, — это не просто украшение мордочки. Они служат органом осязания и помогают животным ориентироваться в пространстве. Каждый ус пронизан нервными окончаниями, позволяя кошкам буквально "ощупывать" окружающий мир.
У котят вибриссы играют особенно важную роль, так как их зрение на ранних этапах развития ещё слабое. Усы становятся главным инструментом для исследования окружающего пространства.
Почему кошка отгрызает усы котятам
Мама-кошка, заботясь о безопасности малышей, иногда отгрызает им вибриссы. Это происходит по нескольким причинам:
Когда вибриссы отрастают
Усы у котят отрастают через несколько дней. Однако, если мама-кошка считает, что её детям ещё рано исследовать мир, она может повторить процесс. Это продолжается до тех пор, пока малыши не станут достаточно взрослыми, чтобы уверенно передвигаться и питаться самостоятельно.
Почему нельзя стричь усы взрослым кошкам
Важно понимать, что обрезать вибриссы у взрослой кошки нельзя. Без этого важного органа осязания питомец начинает нервничать, теряет уверенность в пространстве и испытывает стресс. Хотя усы и отрастают, животное будет несколько дней чувствовать себя некомфортно.
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