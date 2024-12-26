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Почему нельзя обрезать усы кошке

2:11
Зоосфера

Зачем мама-кошка отгрызает усы котятам

Забота о потомстве у кошек нередко удивляет людей своей необычностью. Например, некоторые владельцы замечают, что мама-кошка отгрызает усы своим котятам. Это поведение может показаться странным, но оно имеет вполне логичное объяснение.

Роль вибрисс в жизни кошек

Кошачьи усы, или вибриссы, — это не просто украшение мордочки. Они служат органом осязания и помогают животным ориентироваться в пространстве. Каждый ус пронизан нервными окончаниями, позволяя кошкам буквально "ощупывать" окружающий мир.

У котят вибриссы играют особенно важную роль, так как их зрение на ранних этапах развития ещё слабое. Усы становятся главным инструментом для исследования окружающего пространства.

Почему кошка отгрызает усы котятам

Мама-кошка, заботясь о безопасности малышей, иногда отгрызает им вибриссы. Это происходит по нескольким причинам:

  • Ограничение передвижения. Любопытные котята начинают уползать из безопасного уголка. Без вибрисс им сложнее ориентироваться, поэтому они остаются рядом с мамой.
  • Контроль за потомством. Когда котят много, уследить за каждым становится трудно. Лишив малышей способности к активным передвижениям, кошка обеспечивает их безопасность.

Когда вибриссы отрастают

Усы у котят отрастают через несколько дней. Однако, если мама-кошка считает, что её детям ещё рано исследовать мир, она может повторить процесс. Это продолжается до тех пор, пока малыши не станут достаточно взрослыми, чтобы уверенно передвигаться и питаться самостоятельно.

Почему нельзя стричь усы взрослым кошкам

Важно понимать, что обрезать вибриссы у взрослой кошки нельзя. Без этого важного органа осязания питомец начинает нервничать, теряет уверенность в пространстве и испытывает стресс. Хотя усы и отрастают, животное будет несколько дней чувствовать себя некомфортно.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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Почему нельзя обрезать усы кошке
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