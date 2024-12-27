Почему собаки прыгают на гостей и как это исправить

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки часто приветствуют гостей, прыгая на них, и не всегда это выглядит безобидно. Для маленьких питомцев такое поведение может быть лишь признаком радости, но что делать, если речь идет о крупной собаке, например, лабрадоре? Большой пёс может испугать гостя или даже сбить его с ног.

Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Золотистый ретривер

К счастью, с этой привычкой можно справиться. Вот несколько полезных советов, которые помогут отучить собаку прыгать на входящих в дом людей.

Почему собаки прыгают на людей

Радость и возбуждение

Некоторые питомцы таким образом выражают позитивные эмоции, особенно если видят знакомого человека.

Попытка доминирования

Другие собаки могут прыгать, чтобы взять ситуацию под контроль и показать своё главенствующее положение перед незнакомцем.

Как остановить прыжок собаки

Используйте простой жест рукой. Сделайте движение так, будто собираетесь что-то дать питомцу. Это отвлечет внимание собаки, и она перестанет прыгать.

Такой способ работает не только в ситуациях с гостями. Он помогает, если собака пытается, например, запрыгнуть на мебель или вести себя не так, как вам хотелось бы.

Что ещё важно учитывать

Избегайте подкрепления нежелательного поведения

Если гости начинают гладить и ласкать собаку в ответ на её прыжки, питомец понимает, что делает всё правильно. Объясните знакомым, что в таких случаях лучше игнорировать собаку, пока она не успокоится.

Команды и контроль

Регулярно используйте команды "Фу!" или "Нельзя!" для коррекции поведения.

Применение поводка

Во время прихода гостей собака должна быть на поводке. Это помогает контролировать её поведение и предотвращать прыжки.

Прыжки собаки на людей — это проблема, которую можно решить с помощью внимания, терпения и правильного подхода. Используйте жесты, команды и попросите гостей не подкреплять такое поведение. Со временем питомец научится встречать гостей спокойно, не нарушая комфорт окружающих.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

