Почему собаки прыгают на гостей и как это исправить

Собаки часто приветствуют гостей, прыгая на них, и не всегда это выглядит безобидно. Для маленьких питомцев такое поведение может быть лишь признаком радости, но что делать, если речь идет о крупной собаке, например, лабрадоре? Большой пёс может испугать гостя или даже сбить его с ног.
К счастью, с этой привычкой можно справиться. Вот несколько полезных советов, которые помогут отучить собаку прыгать на входящих в дом людей.
Радость и возбуждение
Некоторые питомцы таким образом выражают позитивные эмоции, особенно если видят знакомого человека.
Попытка доминирования
Другие собаки могут прыгать, чтобы взять ситуацию под контроль и показать своё главенствующее положение перед незнакомцем.
Используйте простой жест рукой. Сделайте движение так, будто собираетесь что-то дать питомцу. Это отвлечет внимание собаки, и она перестанет прыгать.
Такой способ работает не только в ситуациях с гостями. Он помогает, если собака пытается, например, запрыгнуть на мебель или вести себя не так, как вам хотелось бы.
Избегайте подкрепления нежелательного поведения
Если гости начинают гладить и ласкать собаку в ответ на её прыжки, питомец понимает, что делает всё правильно. Объясните знакомым, что в таких случаях лучше игнорировать собаку, пока она не успокоится.
Команды и контроль
Регулярно используйте команды "Фу!" или "Нельзя!" для коррекции поведения.
Применение поводка
Во время прихода гостей собака должна быть на поводке. Это помогает контролировать её поведение и предотвращать прыжки.
Прыжки собаки на людей — это проблема, которую можно решить с помощью внимания, терпения и правильного подхода. Используйте жесты, команды и попросите гостей не подкреплять такое поведение. Со временем питомец научится встречать гостей спокойно, не нарушая комфорт окружающих.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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