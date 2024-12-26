Признаки старения у кошек: что важно знать владельцу

Как распознать старение у кошки: ключевые признаки
Возраст берет своё, и даже любимые домашние питомцы не вечны. Если вы хотите понять, что ваша кошка стареет, достаточно обратить внимание на несколько характерных признаков.
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Кот на подоконнике
Возрастные рамки
Кошка, которая пересекла семилетний рубеж, уже считается пожилой. Когда питомцу исполняется 11 лет, его можно смело назвать "стариком". А те, кто доживает до 15 лет и старше, относятся к долгожителям — всё зависит от породы и ухода.
Внешние признаки старения
Если возраст кошки неизвестен, её поведение и внешний вид помогут определить, что она стареет. Вот на что обратить внимание:
Проблемы с зубами. Износ зубов и воспаление дёсен — частые спутники старости.
Потеря активности. Питомец меньше прыгает на высоту, реже играет и больше времени проводит во сне.
Изменение аппетита и веса. Снижение аппетита и потеря веса могут быть сигналами возрастных изменений.
Проблемы с шерстью. Она становится тусклой, а также возможны выделения из глаз и ухудшение пищеварения.
Суставы. Старые кошки часто испытывают дискомфорт при движении из-за износа суставов.
Как помочь пожилому питомцу
Консультация ветеринара. Регулярные осмотры помогут вовремя заметить проблемы со здоровьем.
Подходящий рацион. Выберите корм, который соответствует возрасту и состоянию здоровья кошки.
Комфортные условия. Обеспечьте тепло и уют — расположите лежанку вдали от сквозняков.
Внимание к поведению. Замечая изменения, не затягивайте с визитом к ветеринару.
Забота о пожилой кошке требует внимания, но ваша ласка и любовь сделают её жизнь комфортной даже в преклонном возрасте.
Уточнения
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".