Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Микропластик в чае: как не стать жертвой современных технологий
Ваш балкон больше не склад! Превратите его в стильное место для отдыха
Ваш характер меняет ваш мозг: узнайте, как это связано
Нам лгали о России — пенсионерка из Дании рассказала о своём путешествии в Москву
Сорта яблок, которые сохраняют вкус до 90 дней
Как понять, что ваша кошка несчастна, и вернуть ей радость жизни
Неожиданные способы использования жвачки в авто
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Способы восстановить кожу после болезней и переутомления

Признаки старения у кошек: что важно знать владельцу

2:02
Зоосфера

Как распознать старение у кошки: ключевые признаки

Возраст берет своё, и даже любимые домашние питомцы не вечны. Если вы хотите понять, что ваша кошка стареет, достаточно обратить внимание на несколько характерных признаков.

Кот на подоконнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот на подоконнике

Возрастные рамки

Кошка, которая пересекла семилетний рубеж, уже считается пожилой. Когда питомцу исполняется 11 лет, его можно смело назвать "стариком". А те, кто доживает до 15 лет и старше, относятся к долгожителям — всё зависит от породы и ухода.

Внешние признаки старения

Если возраст кошки неизвестен, её поведение и внешний вид помогут определить, что она стареет. Вот на что обратить внимание:

  • Проблемы с зубами. Износ зубов и воспаление дёсен — частые спутники старости.
  • Потеря активности. Питомец меньше прыгает на высоту, реже играет и больше времени проводит во сне.
  • Изменение аппетита и веса. Снижение аппетита и потеря веса могут быть сигналами возрастных изменений.
  • Проблемы с шерстью. Она становится тусклой, а также возможны выделения из глаз и ухудшение пищеварения.
  • Суставы. Старые кошки часто испытывают дискомфорт при движении из-за износа суставов.

Как помочь пожилому питомцу

  • Консультация ветеринара. Регулярные осмотры помогут вовремя заметить проблемы со здоровьем.
  • Подходящий рацион. Выберите корм, который соответствует возрасту и состоянию здоровья кошки.
  • Комфортные условия. Обеспечьте тепло и уют — расположите лежанку вдали от сквозняков.
  • Внимание к поведению. Замечая изменения, не затягивайте с визитом к ветеринару.

Забота о пожилой кошке требует внимания, но ваша ласка и любовь сделают её жизнь комфортной даже в преклонном возрасте.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Экономика и бизнес
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Ведущий популярного музыкального шоу на НТВ рассказал, появится ли в новом сезоне Ивлеева
Российский шоу-бизнес
Ведущий популярного музыкального шоу на НТВ рассказал, появится ли в новом сезоне Ивлеева Аудио 
Популярное
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС

Цены на российский СУГ обрушились вдвое из-за санкций ЕС. Как это повлияло на рынок, и какие страны стали главными покупателями российского газа?

Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Дочь и сын Сергея Лазарева выступят на ТВ в новогоднюю ночь
Как заставить орхидею цвести с помощью лимона
Как заставить орхидею цвести с помощью лимона
Последние материалы
Признаки старения у кошек: что важно знать владельцу
Хочет доказать, кто тут президент! Зачем Зеленский собрался на инаугурацию Трампа?
Иллюзия масштабов мироздания: альтернативная теория расширения Вселенной
Как после 60 лет чувствовать себя на 40: эти простые правила продлят вам молодость
Лучшие сорта яблонь с высоким содержанием сахара: что посадить в 2025?
Сосиски по-новому: рецепт, который стоит попробовать
Мама, хочу конфеты! Сколько сладкого можно давать детям, чтобы не навредить здоровью?
Мой любимый в другом городе. Сохранить отношения на расстоянии поможет этот секрет
Шумоизоляция автомобиля: комфорт или новые проблемы
Зарплаты должны вырасти: на что повлияет увеличение МРОТ в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.