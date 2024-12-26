Признаки старения у кошек: что важно знать владельцу

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Как распознать старение у кошки: ключевые признаки

Возраст берет своё, и даже любимые домашние питомцы не вечны. Если вы хотите понять, что ваша кошка стареет, достаточно обратить внимание на несколько характерных признаков.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот на подоконнике

Возрастные рамки

Кошка, которая пересекла семилетний рубеж, уже считается пожилой. Когда питомцу исполняется 11 лет, его можно смело назвать "стариком". А те, кто доживает до 15 лет и старше, относятся к долгожителям — всё зависит от породы и ухода.

Внешние признаки старения

Если возраст кошки неизвестен, её поведение и внешний вид помогут определить, что она стареет. Вот на что обратить внимание:

Проблемы с зубами . Износ зубов и воспаление дёсен — частые спутники старости.

. Износ зубов и воспаление дёсен — частые спутники старости. Потеря активности . Питомец меньше прыгает на высоту, реже играет и больше времени проводит во сне.

. Питомец меньше прыгает на высоту, реже играет и больше времени проводит во сне. Изменение аппетита и веса . Снижение аппетита и потеря веса могут быть сигналами возрастных изменений.

. Снижение аппетита и потеря веса могут быть сигналами возрастных изменений. Проблемы с шерстью . Она становится тусклой, а также возможны выделения из глаз и ухудшение пищеварения.

. Она становится тусклой, а также возможны выделения из глаз и ухудшение пищеварения. Суставы. Старые кошки часто испытывают дискомфорт при движении из-за износа суставов.

Как помочь пожилому питомцу

Консультация ветеринара . Регулярные осмотры помогут вовремя заметить проблемы со здоровьем.

. Регулярные осмотры помогут вовремя заметить проблемы со здоровьем. Подходящий рацион . Выберите корм, который соответствует возрасту и состоянию здоровья кошки.

. Выберите корм, который соответствует возрасту и состоянию здоровья кошки. Комфортные условия . Обеспечьте тепло и уют — расположите лежанку вдали от сквозняков.

. Обеспечьте тепло и уют — расположите лежанку вдали от сквозняков. Внимание к поведению. Замечая изменения, не затягивайте с визитом к ветеринару.

Забота о пожилой кошке требует внимания, но ваша ласка и любовь сделают её жизнь комфортной даже в преклонном возрасте.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



