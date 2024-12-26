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Городские оазисы для любителей животных

Зоосфера

5 городов, где любят кошек и собак

Если вы обожаете животных и хотите путешествовать туда, где коты и собаки чувствуют себя как дома, вам понравится эта подборка. Эти города созданы для тех, кто не может представить свою жизнь без пушистых друзей.

Казань, мечеть
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kul_Sharif_Mosque,_Kazan_(46957847842).jpg by kuhnmi
Казань, мечеть

Зеленоградск

Этот город на Балтике заслуженно считается самым кошачьим в России. Уличные коты здесь чувствуют себя как полноправные жители: гуляют по улицам, выпрашивают угощения у туристов и продавцов. В Зеленоградске установлены автоматы с кошачьим кормом, есть кошачий музей и даже уникальный светофор для пушистых. Кроме того, здесь работает котошеф - человек, который заботится о местных котах.

Казань

Казанские коты славятся своей историей: в XVIII веке их специально перевозили в Петербург для охоты на грызунов в Зимнем дворце. Сегодня кошки — символ города. На улице Баумана можно увидеть памятник казанскому коту, а в сувенирных лавках — приобрести игрушки и статуэтки пушистых жителей в тюбетейках.

Стамбул

Этот город в Турции стал настоящим раем для уличных котов. Они свободно ездят на трамваях, грелись у входов в кафе, сопровождают рыбаков на набережной. Условия для жизни уличных собак здесь тоже прекрасны: животные чипированы, привиты и отличаются доброжелательностью.

Рим

В итальянской столице практически нет беспризорных собак: все четвероногие — домашние. С ними можно свободно заходить в кафе и пользоваться общественным транспортом. А вот кошки в Риме обитают на площади Торре-Арджентина, где их кормят волонтёры. Эти пушистые обитатели стали местной достопримечательностью.

Тель-Авив

В Израиле животные — часть городской жизни. В Тель-Авиве на 17 жителей приходится одна собака. Для них оборудованы парки, пляжи и даже мойки. Местные коты тоже окружены вниманием: их кормят горожане, а муниципалитет выделяет средства на уход и контроль за численностью.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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