Городские оазисы для любителей животных

Если вы обожаете животных и хотите путешествовать туда, где коты и собаки чувствуют себя как дома, вам понравится эта подборка. Эти города созданы для тех, кто не может представить свою жизнь без пушистых друзей.
Зеленоградск
Этот город на Балтике заслуженно считается самым кошачьим в России. Уличные коты здесь чувствуют себя как полноправные жители: гуляют по улицам, выпрашивают угощения у туристов и продавцов. В Зеленоградске установлены автоматы с кошачьим кормом, есть кошачий музей и даже уникальный светофор для пушистых. Кроме того, здесь работает котошеф - человек, который заботится о местных котах.
Казань
Казанские коты славятся своей историей: в XVIII веке их специально перевозили в Петербург для охоты на грызунов в Зимнем дворце. Сегодня кошки — символ города. На улице Баумана можно увидеть памятник казанскому коту, а в сувенирных лавках — приобрести игрушки и статуэтки пушистых жителей в тюбетейках.
Стамбул
Этот город в Турции стал настоящим раем для уличных котов. Они свободно ездят на трамваях, грелись у входов в кафе, сопровождают рыбаков на набережной. Условия для жизни уличных собак здесь тоже прекрасны: животные чипированы, привиты и отличаются доброжелательностью.
Рим
В итальянской столице практически нет беспризорных собак: все четвероногие — домашние. С ними можно свободно заходить в кафе и пользоваться общественным транспортом. А вот кошки в Риме обитают на площади Торре-Арджентина, где их кормят волонтёры. Эти пушистые обитатели стали местной достопримечательностью.
Тель-Авив
В Израиле животные — часть городской жизни. В Тель-Авиве на 17 жителей приходится одна собака. Для них оборудованы парки, пляжи и даже мойки. Местные коты тоже окружены вниманием: их кормят горожане, а муниципалитет выделяет средства на уход и контроль за численностью.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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