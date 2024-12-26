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Кто из животных способен стать бессмертным

Зоосфера

9 животных, которые живут дольше всех на Земле

Когда речь заходит о долгожителях животного мира, первыми на ум приходят слоны и черепахи. Но есть существа, чья продолжительность жизни поражает воображение — некоторые из них почти бессмертны.

Кит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кит

Сейшельская гигантская черепаха

Эти величественные рептилии способны доживать до 200 лет. Несмотря на медленный образ жизни, они часто размножаются, чтобы компенсировать высокую смертность яиц, съедаемых хищниками.

Гренландский кит

Этот обитатель холодных вод славится продолжительностью жизни от 100 до 200 лет. Учёные связывают его долголетие с уникальными генетическими адаптациями к суровой среде.

Алеутский морской окунь

Эти рыбы, окрашенные в коричневый или розоватый цвет, могут прожить до 205 лет. Они обитают на значительных глубинах, где условия способствуют медленному старению.

Обыкновенная жемчужница

Благодаря замедленному метаболизму эти моллюски доживают до 280 лет. Их раковины часто становятся находкой для исследователей, изучающих древнюю экосистему.

Гренландская полярная акула

В 2016 году учёные выяснили, что гренландская акула живёт в среднем 272 года, хотя есть версии, что некоторые особи могут достигать 512 лет. Эти акулы растут медленно, что связано с низкой температурой арктических вод.

Рифтия

Эти трубчатые черви способны прожить более 200 лет, а некоторые — свыше 300. Их секрет — в низком метаболизме и отсутствии серьёзных природных врагов.

Океанический куахог

Самая старая особь этого вида была найдена у берегов Исландии. Её возраст составлял 507 лет. Эти моллюски могут сохранять жизнеспособность благодаря своей устойчивой оболочке.

Бессмертная медуза Turritopsis dohrnii

Эти существа способны регенерировать. При повреждениях или голоде взрослая медуза возвращается в полиповую стадию и начинает цикл заново. Такой механизм позволяет ей, по сути, быть бессмертной.

Гидры

Эти организмы почти полностью состоят из стволовых клеток, которые постоянно обновляются. Гидры не стареют и погибают только от внешних факторов, например, от хищников или загрязнения среды.

Уточнения

Черепа́хи — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

Автор Дмитрий Тезнев
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