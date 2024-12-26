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Как кормить котёнка при смене зубов? Следуйте этим важным правилам

1:55
Зоосфера

Как и у человеческих детей, у котят есть молочные зубы, которые позже сменяются постоянными, и обычно это происходит у кошек гораздо быстрее, чем у людей.

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

Между тем, котенку может быть еще довольно неудобно есть твердую пищу в этот период, поэтому лучше немного изменить его рацион.

Выбирайте правильный корм

В это время лучше всего перевести котенка на диету, которая поддерживает его меняющиеся зубы. Выбирайте влажный или консервированный корм для котят вместо сухого корма. Влажный корм мягче и котятам легче жевать и глотать. Он также обеспечивает необходимую влагу для поддержания гидратации.

Постепенно вводите новую пищу

Чтобы обеспечить плавный переход, смешайте небольшое количество нового влажного корма с обычным кормом для котят. Начните с соотношения 75% старого корма и 25% нового корма, постепенно увеличивая долю нового корма в течение недели или двух. Это помогает их пищеварительной системе адаптироваться к изменениям.

Контроль жевательной способности

Наблюдайте за жевательной способностью котенка во время еды. Если вы заметите, что он испытывает трудности с новой пищей или проявляет признаки дискомфорта, вы можете добавить теплую воду или куриный бульон с низким содержанием натрия.

Предлагайте небольшие и частые приемы пищи

У котят небольшой желудок, поэтому важно обеспечить им частые приемы пищи в течение дня. Разделите их ежедневную порцию на несколько небольших приемов пищи, чтобы убедиться, что они получают достаточно питательных веществ. Следуйте инструкциям по кормлению на упаковке корма для котенка или проконсультируйтесь с ветеринарным врачом для получения конкретных рекомендаций.

 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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