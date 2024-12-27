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Ёлка и питомцы: как избежать трагедии в новогодние праздники

2:00
Зоосфера

Новогодние украшения привлекают внимание домашних животных, но, к сожалению, иногда они оказываются внутри питомца, что может привести к серьёзным последствиям. Ветеринар Ангелина Сиротина рассказала, как действовать в такой ситуации.

Щенок на приёме у ветеринара
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Щенок на приёме у ветеринара

Почему это опасно

Проглоченные украшения, такие как дождик, мишура или мелкие игрушки, могут вызвать:

  • Повреждения внутренних органов.
  • Кишечную непроходимость.
  • Летальный исход, если своевременно не оказать помощь.

Что делать, если питомец проглотил украшение

Не пытайтесь извлечь украшение самостоятельно

  • Если дождик или мишура торчит изо рта или другого отверстия, нельзя тянуть её наружу.

"Мы не знаем, как далеко эта штука попала. Самостоятельное извлечение может быть опасным", — объясняет Ангелина Сиротина.

Обратитесь к ветеринару

  • Незамедлительно свяжитесь с ветеринарной клиникой. Там проведут обследование и примут необходимые меры: от медикаментозного лечения до оперативного вмешательства.

Наблюдайте за питомцем

  • Признаки проблемы могут включать: рвоту, отказ от пищи, апатию или беспокойство.

Как предотвратить проблему

Уберите украшения в недоступное место

  • Если ваш питомец проявляет интерес к декору, размещайте украшения и ёлку в безопасной зоне.

Используйте искусственную ёлку

  • По словам ветеринара Натальи Грезиной, искусственные ветви менее травматичны для питомцев, чем натуральные.

Защитите ёлку

  • Установите дерево в углу комнаты, укрепите основание и используйте прозрачные барьеры. Интересный вариант — ёлки-когтеточки, которые безопасны и занимают питомца.

Новогодние украшения могут стать серьёзной угрозой для здоровья питомцев. Соблюдайте меры предосторожности, чтобы защитить любимца, и всегда обращайтесь к ветеринару, если возникла проблема.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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