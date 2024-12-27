Ёлка и питомцы: как избежать трагедии в новогодние праздники

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Новогодние украшения привлекают внимание домашних животных, но, к сожалению, иногда они оказываются внутри питомца, что может привести к серьёзным последствиям. Ветеринар Ангелина Сиротина рассказала, как действовать в такой ситуации.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Щенок на приёме у ветеринара

Почему это опасно

Проглоченные украшения, такие как дождик, мишура или мелкие игрушки, могут вызвать:

Повреждения внутренних органов.

Кишечную непроходимость.

Летальный исход, если своевременно не оказать помощь.

Что делать, если питомец проглотил украшение

Не пытайтесь извлечь украшение самостоятельно

Если дождик или мишура торчит изо рта или другого отверстия, нельзя тянуть её наружу.

"Мы не знаем, как далеко эта штука попала. Самостоятельное извлечение может быть опасным", — объясняет Ангелина Сиротина.

Обратитесь к ветеринару

Незамедлительно свяжитесь с ветеринарной клиникой. Там проведут обследование и примут необходимые меры: от медикаментозного лечения до оперативного вмешательства.

Наблюдайте за питомцем

Признаки проблемы могут включать: рвоту, отказ от пищи, апатию или беспокойство.

Как предотвратить проблему

Уберите украшения в недоступное место

Если ваш питомец проявляет интерес к декору, размещайте украшения и ёлку в безопасной зоне.

Используйте искусственную ёлку

По словам ветеринара Натальи Грезиной, искусственные ветви менее травматичны для питомцев, чем натуральные.

Защитите ёлку

Установите дерево в углу комнаты, укрепите основание и используйте прозрачные барьеры. Интересный вариант — ёлки-когтеточки, которые безопасны и занимают питомца.

Новогодние украшения могут стать серьёзной угрозой для здоровья питомцев. Соблюдайте меры предосторожности, чтобы защитить любимца, и всегда обращайтесь к ветеринару, если возникла проблема.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

