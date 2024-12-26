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Волонтёры сшили бронежилет для пса, выполняющего боевые задачи на передовой

0:40
Зоосфера

Волонтёры Народного фронта сшили бронежилет для добермана Зевса, выполняющего боевые задачи на передовой в зоне СВО. 

Доберман
Фото: Канал t.me/shot_shot by Скриншот видео канала t.me/shot_shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доберман

Его владелец Вадим с позывным 911, купивший щенка год назад в Луганске, называет пса лучшим другом. Зевс тоже несёт боевую службу, охраняет бойцов на позиции и даже умеет находить мины. 

По данным SHOT, волонтёры, узнавшие о четвероногом сослуживце бойцов на передовой, передали Вадиму обмундирование для пса во время поездки в Луганск с партией гуманитарной помощи. Теперь Зевс самый модный во взводе и надежно защищён от осколков.
 

Уточнения

Доберма́н (нем. dobermann) — порода короткошёрстных служебных собак, выведенная в городе Апольда в конце XIX века Карлом Фридрихом Луисом Доберманом, названа в честь своего создателя.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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