Чем самовыгул опасен для вашего питомца?

2:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда ваша собака гуляет без присмотра — это называется самовыгулом. Многие владельцы считают, что их питомец справится сам: он умный, знает дорогу домой, и с ним ничего не случится. Однако это не так.

Фото: flickr.com by PeCeT_full, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шпиц

Даже самая спокойная или крупная собака подвергается множеству опасностей, когда остаётся на улице одна.

Особенно страшно за маленьких питомцев: они беззащитны перед другими животными, холодом и голодом.

Вот какие опасности поджидают маленькую собаку без присмотра на улице:

Злые люди

Маленькие собаки часто подбегают к незнакомцам, которые не всегда настроены дружелюбно. Животное могут испугать, пнуть или ударить.

Дети

Шумный ребёнок — это всегда стресс для зверя, и его реакция непредсказуема. Ребёнок ещё не умеет обращаться с животными и может резко подойти к псу, попытаться потрогать и поиграть. В ответ питомец может залаять или даже защититься, что приведёт к конфликту.

Большие собаки

Маленькие питомцы любят подходить к крупным. Даже дружелюбное животное во время игры может случайно травмировать вашего любимца. Большие и сильные питомцы тоже не застрахованы от опасностей:

Конфликты

Даже самая дружелюбная собака может проявить агрессию в стрессовой ситуации, например, при контакте с ребёнком или другим животным. Это чревато не только травмами, но и разбирательствами с родителями или владельцами.

Машины

Испуганная или дезориентированная собака может выбежать на дорогу, что часто приводит к авариям и тяжёлым травмам. Поэтому около дорог питомец должен быть на поводке.

Риск потеряться

Даже если ваш любимец знает окрестности, он может, например, погнаться за кошкой и оказаться в совсем другом районе. И как его потом искать?

Отравления — самый опасный риск

Без вашего контроля животное может подобрать опасные вещества или отравленные приманки. Догхантеры — это люди, которые сознательно разбрасывают отраву для собак. Они часто используют изониазид — препарат, который смертельно опасен для животных. Достать его несложно, а жертвами могут стать домашние питомцы.

Как всё-таки защитить питомца?

— Всегда гуляйте с собакой на поводке, особенно в незнакомых местах и у дорог.

— Отпускайте питомца только в безопасных зонах: лесу, огороженных площадках, частных дворах.

— Используйте адресники или медальоны с контактами владельца.

— Обучайте питомца команде "фу!", чтобы он не подбирал с земли ничего опасного.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.





Яд — вещество, приводящее в определённых дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и к смертельным исходам.

