Как снизить стресс у питомца при посещении ветклиники?

Визит в ветеринарную клинику — это всегда волнительное событие. Поэтому следует заранее подготовиться к нему, чтобы сделать процесс для питомца менее стрессовым.
Специалисты советуют:
— Посещайте клинику
Чаще проходите мимо клиники и заходите внутрь, чтобы собака привыкла к этому месту. Посидите там, пообщайтесь с врачами, но не подвергайте питомца осмотру. Наблюдайте за его состоянием. Если ему сложно даже перед входом в клинику, старайтесь сделать процесс привыкания постепенным.
— Моделируйте ситуацию осмотра дома
Наденьте перчатки и осторожно потрогайте тело собаки. Научите ее словам, обозначающим части тела, и проговаривайте их. Попробуйте использовать протокол добровольного согласия (RAT). Обученная этому методу собака сможет сама показывать, когда можно проводить процедуры, а когда лучше остановиться.
— Задумайтесь о предпочтениях питомца
Перед выбором врача учтите предпочтения вашего питомца. Например, если он опасается мужчин, выберите доктора-женщину.
— Сохраняйте спокойствие
Не нервничайте, ведь собаки способны перенимать настроение своего владельца.
— Подумайте об альтернативах
Если без посещения ветеринарной клиники можно обойтись, поищите другие способы решения проблемы. Например, анализы можно сдать и дома.
Если же питомец все равно испытывает сильный стресс и дискомфорт, поговорите об этом с ветеринарным врачом. Возможно, перед следующим визитом вам придется использовать успокаивающие средства.
Не забудьте взять с собой:
— Ветеринарный паспорт питомца
— Назначения и результаты анализов из других клиник
— Поводок и намордник
— Ошейник с контактной информацией.
Ветерина́р — специалист с высшим или средним специальным образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.
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