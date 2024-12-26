Как снизить стресс у питомца при посещении ветклиники?

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Визит в ветеринарную клинику — это всегда волнительное событие. Поэтому следует заранее подготовиться к нему, чтобы сделать процесс для питомца менее стрессовым.

Фото: flickr.com by Армейская медицина, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ветклиника

Специалисты советуют:

— Посещайте клинику

Чаще проходите мимо клиники и заходите внутрь, чтобы собака привыкла к этому месту. Посидите там, пообщайтесь с врачами, но не подвергайте питомца осмотру. Наблюдайте за его состоянием. Если ему сложно даже перед входом в клинику, старайтесь сделать процесс привыкания постепенным.

— Моделируйте ситуацию осмотра дома

Наденьте перчатки и осторожно потрогайте тело собаки. Научите ее словам, обозначающим части тела, и проговаривайте их. Попробуйте использовать протокол добровольного согласия (RAT). Обученная этому методу собака сможет сама показывать, когда можно проводить процедуры, а когда лучше остановиться.

— Задумайтесь о предпочтениях питомца

Перед выбором врача учтите предпочтения вашего питомца. Например, если он опасается мужчин, выберите доктора-женщину.

— Сохраняйте спокойствие

Не нервничайте, ведь собаки способны перенимать настроение своего владельца.

— Подумайте об альтернативах

Если без посещения ветеринарной клиники можно обойтись, поищите другие способы решения проблемы. Например, анализы можно сдать и дома.

Если же питомец все равно испытывает сильный стресс и дискомфорт, поговорите об этом с ветеринарным врачом. Возможно, перед следующим визитом вам придется использовать успокаивающие средства.

Не забудьте взять с собой:

— Ветеринарный паспорт питомца

— Назначения и результаты анализов из других клиник

— Поводок и намордник

— Ошейник с контактной информацией.

Уточнения

Ветерина́р — специалист с высшим или средним специальным образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.

