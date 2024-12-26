Пропавший щенок чудом вернулся домой под Рождество

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Щенок, который потерялся накануне Рождества, вернулся домой. В поисках питомца участвовал весь район.

Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Золотистый ретривер

Семья из Хиггэнама (США) получила неожиданный подарок на Рождество — их золотистый ретривер Бронко, который пропал накануне, вернулся домой целым и невредимым. Щенок убежал в лес, испугавшись мусорных баков во дворе, сообщает NBC.

"Он просто сорвался с места и не реагировал на команды", — рассказал хозяин Джастин Тралли.

После безуспешных поисков он обратился за помощью в социальные сети. Местные жители, включая соседа Тома Томпсона, сразу же присоединились к поискам.

Джастин искал щенка даже ночью, следуя по его следам и разводя костры в лесу в надежде, что Бронко выйдет на свет. Утром сосед обнаружил пропавшего питомца у себя возле поленницы.

"Эта картина навсегда останется в моей памяти — Том, держащий Бронко. Я думала, что у меня галлюцинации", — поделилась Анна Тралли, жена Джастина.

Теперь семья планирует купить GPS-ошейник и установить надёжный забор, чтобы предотвратить возможные побеги в будущем.

Уточнения

Золоти́стый ретри́вер или го́лден-ретри́вер (англ. golden retriever), — порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.

