Оранжевый желток в яйце: от чего зависит и чем кормить кур?

4:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые считают, что яйца с ярким желтком более полезные и вкусные. Другие же уверены, что именно в них содержится больше полезных веществ. Третьи же обращают внимание на внешний вид — яркий оранжевый желток выглядит аппетитно и привлекательно.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яичница

В разных странах у людей разные предпочтения в этом вопросе. Например, в Скандинавии любят яйца с нежно-жёлтым желтком, во Франции — с оранжевым, в Центральной Европе — с ярко-жёлтым, а в России считают, что чем темнее и ярче желток, тем лучше.

Существует мнение, что оранжевый желток характерен для натуральных и качественных яиц. Однако на самом деле цвет желтка зависит не от качества, а от состава кормов.

Чтобы получить качественные и полезные яйца, кур на птицефабриках кормят специальными сбалансированными кормами, которые содержат все необходимые элементы питания. Если же цвет желтка не такой яркий, это не означает, что курицу кормили некачественным кормом, просто корм был другой.

Однако существует вероятность, что оранжевый желток может быть вызван химическими добавками или красителями.

На вопрос о том, почему у яйца оранжевый желток, можно ответить, изучив особенности рациона кур-несушек. Основными компонентами куриных кормов являются пшеница и кукуруза, а также различные растительные добавки, которые помогают корму усваиваться.

Для разных пород кур составляются разные программы кормления, которые включают до 40 различных элементов. Цвет желтка зависит именно от этих компонентов. В программы питания кур-несушек также входят различные добавки.

Оранжевый цвет характерен для таких веществ, как каротиноиды — органические пигменты, которые содержатся в различных растениях и выполняют важные функции в организме.

Например, в кукурузе содержится пигмент зеаксантин, который придаёт яйцам оранжевый оттенок. В люцерне же содержится лютеин, который имеет жёлтую окраску.

Эти полезные пигменты также содержатся в других овощных и сорных растениях: одуванчики; капуста; морковь; петрушка; ноготки; шпинат; базилик; настурции; помидоры; репа.

Например, кукуруза, куркума, свежая зелень и особенно одуванчики отвечают за интенсивность желтизны, а паприка — за красноту желтка.

Чтобы получить ярко-оранжевый желток, можно использовать травяную муку, которая состоит из высушенных растений: люцерны, клевера, злаковых трав. В такой муке также содержатся вещества, которые способствуют росту молодняка и влияют на продуктивность кур.

Богата каротиноидами и крапива, которую также можно добавлять в корм. Морковь и тыква — отличные добавки, которые содержат не только каротин, но и другие полезные элементы.

Однако иногда производители добавляют в корм не только растительные компоненты, чтобы добиться более насыщенного цвета. На крупных птицефабриках могут использоваться химические пигменты.

В некоторой степени на окраску влияет и содержание кур-несушек на свежем воздухе. Когда куры свободно пасутся в загоне, они употребляют в пищу разнообразные растительные и животные компоненты. К сожалению, такой выгул практически невозможен на крупных комбинатах.

В зависимости от различных компонентов в рационе питания птиц, цвет желтка может быть более или менее насыщенным. Однако очень бледный цвет может указывать на несбалансированные корма. Яркий оранжевый желток может быть следствием химических добавок. Ч

то касается окраски скорлупы, то она не связана ни с цветом, ни с качеством и категорией яиц. Просто куры тёмной окраски несут яйца с тёмной скорлупой, а белые куры — с белой.

Отличный способ сделать желток более ярким — использовать кормовую добавку "Солнечный ЖелтОк", которая придаст ему оранжевый оттенок. Этот препарат состоит только из натуральных компонентов. В его составе высокое содержание белка, который необходим для развития продуктивных качеств кур-несушек.

Уточнения

Желто́к — дейтоплазма, питательные вещества, накапливающиеся в яйцеклетке животных и человека в виде зёрен или пластинок, которые иногда сливаются в сплошную желточную массу (у насекомых, костистых рыб, птиц и др.).

