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Стоит ли отказываться от мечты завести питомца при аллергии?

2:48
Зоосфера

Иногда люди даже не подозревают о своей аллергии на кошек или собак, пока не заведут питомца. Как понять, что у вас аллергия, и стоит ли отказываться от мечты о домашнем любимце?

Аллергия, насморк
Фото: pixabay.com by Mojpe-885231, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия, насморк

Аллергию вызывают не только шерсть животных, но и другие вещества: частички кожи, слюны, пота и других физиологических выделений. У собак основным антигеном, вызывающим аллергию, является Canf1, а у кошек — Feld1.

Этот белок может попасть на шерсть питомца и распространиться по всему дому, из-за чего владельцы ошибочно считают, что аллергия связана с шерстью.

Причины аллергии на животных

Механизм возникновения аллергии до конца не изучен, но генетическая предрасположенность — одна из причин сенсибилизации. Аллергия может передаваться по наследству и иметь разную степень тяжести.

Чаще всего встречается реакция на собак и кошек, причём аллергия на кошек — самая распространённая. Частички кожи животного могут оставаться в воздухе и влиять на самочувствие человека.

Аллергия на других млекопитающих встречается редко, а на птиц — чаще. Перья в пуховой подушке, попугаи и канарейки могут стать причиной сенсибилизации.

Аллергия на животных не зависит от времени года, но может усиливаться в период линьки.

Признаки аллергии

Респираторные симптомы — основные проявления аллергии на животных. К ним относятся: отёчность, заложенность или выделения из носа; частое чихание; сухой кашель и проблемы с дыханием; приступы бронхиальной астмы; волдыри, зуд и сыпь на коже; слезотечение; конъюнктивит; покраснение и воспаление слизистой глаз.

У детей и взрослых симптомы проявляются примерно одинаково, но у детей они могут быть более выраженными.

Что делать, если обнаружена аллергия на животных

Не существует животных, которые не вызывали бы аллергию. Однако существуют гипоаллергенные породы кошек и собак, реакция на которых возникает реже. При выборе питомца рекомендуется провести с ним некоторое время и проконсультироваться с аллергологом.

Если аллергия проявилась у ребёнка или нового члена семьи, необходимо соблюдать меры, облегчающие течение заболевания: регулярно купать питомца; избегать близкого контакта; проветривать помещение, делать влажную уборку и чистить лоток; наблюдаться у врача и принимать антигистаминные препараты.

Со временем у аллергика может развиться толерантность к раздражающему белку. Важно соблюдать меры профилактики и не заниматься самолечением.

 

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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